Діабет у дітей: як швидко розпізнати симптоми і що робити

Перші симптоми розвитку діабету у дітей (Фото: freepik.com)

Перші ознаки розвитку діабету у дітей зазвичай не насторожують батьків

Діабет у дітей проявляється найчастіше зовсім не так, як у дорослих. Перші стадії захворювання зазвичай не дуже помітні та зміни в організмі починають відбуватися поступово. Для дітей це захворювання особливо небезпечно, через те, що від перших симптомів до небезпечного стану може пройти всього кілька тижнів.

У маленьких дітей симптоми початку діабету настільки незначні, що їх просто плутають з втомою або інфекцією. На які симптоми слід звернути увагу батькам та що робити, якщо ви запідозрили у дитини діабет, пише "24 канал".

Лікарі у Великобританії придумали правило чотирьох "Т", яке допоможе швидко визначити, що у дитини почав розвиватися діабет першого або другого типу.

Toilet (туалет): часте сечовипускання, у тому числі нічне нетримання сечі у дітей, збільшення об'єму сечі в підгузках у немовлят.

Thirsty (спрага): дитина постійно хоче пити, в тому числі вночі, причому збільшення обсягу споживаної рідини не втамовують спрагу. Треба бути особливо уважним, якщо у дитини з'явилася звичка тримати поруч з ліжком стакан з водою, щоб не бігати на кухню кожен раз.

Tired (втома): втома, слабкість, сонливість без об'єктивних причин.

Thinner (втрата ваги): дитина стала сильно схуднути без дієти або підвищених фізичних навантажень.

Ці симптоми повинні насторожити батьків, особливо якщо два і більше проявляються одночасно. При появі таких ознак потрібно негайно звернутися до лікаря і пройти необхідне обстеження та аналізи. Швидка реакція батьків допоможе уникнути серйозних і тяжких наслідків, а також розвитку інсулінозалежного діабету.

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