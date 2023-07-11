Дезодоранти не рятують: що робити, якщо ви в спеку сильно потієте

Влітку багато людей користуються дезодорантами у великій кількості, сподіваючись, що вони врятують від сильного поту. Адже в рекламах показують, що пара пшиків й свіжість на весь день забезпечена. Але насправді все не так і часом у сильну спеку дезодоранти та антиперспіранти зовсім не допомагають.
Що ж робити в такій ситуації, якщо ви сильно потієте - читайте в матеріалі нижче.
Починаючи свій ранок із чашки чаю або води, ви посилюєте потовиділення. Тому насамперед після пробудження потрібно випити склянку звичайної води з лимоном. Вода нормалізує баланс вологи та зменшить потовиділення.
Спеції, гострі соуси, прянощі - все це, звісно, смачно. Але це змушує шлунок працювати активніше, прискорює серцевий ритм та приплив крові до органів - кажуть експерти. А разом із цими процесами посилюється потовиділення.
Тому, якщо за прогнозами день буде спекотним, відмовтеся від гострих страв і вибирайте ніжнішу та нейтральнішу їжу.
Ви здивуєтеся, але нестача сну та сильне потовиділення між собою взаємопов'язані. Якщо ви мало відпочивали, ваш організм працює на межі й протягом дня вас може кидати у жар. Тому намагайтеся дотримуватися повноцінного графіку сну - увечері лягайте відпочивати трохи раніше.
Одяг влітку має велике значення і тканина може впливати на потовиділення. Синтетичні тканини, щільний одяг - гарантія, що вам буде спекотно навіть у помірну спеку.
А ось льон, бавовна чи шовк дозволяють вашій шкірі дихати та нормалізувати температуру тіла, а отже – поту буде менше.
Має значення також і колір - чорний та одяг темних відтінків нагрівається на сонці значно швидше та сильніше, ніж одяг світлих відтінків.
І ще один лайфхак – вибирайте влітку просторі речі, відмовтеся від вузьких футболок, майок, сарафанів. Чим вільніше циркулюватиме повітря, тим менше у вас ризик виявити плями поту на одязі.
Якщо з потом зовсім біда, то використовуйте спеціальні вкладиші для пахв. Під одягом вони непомітні, а піт вони поглинають відмінно й убережуть вас від неприємної ситуації.
Перепади температур допомагають тілу нормалізувати потовиділення. Використовуйте не дуже гарячу та дуже холодну воду, а теплу та кімнатної температури. Після душу не витирайтеся рушником, а дайте шкірі повністю висохнути. Тільки після цього одягайтеся.
До речі, раніше ми писали про те, як у спеку заснути без кондиціонера.
А ще розповідали про те, чи потрібно насправді використовувати дезодорант.