Дезодорант так використовувати не можна: 5 поширених помилок

Наносити на вологу або брудну шкіру

Використовувати дезодорант або антиперспірант слід на чистій та сухій шкірі, інакше знижується його ефективність. Компоненти просто не досягають потових залоз.

З цієї ж причини не варто наносити засіб на шкіру, що вже спітніла, або під час активних тренувань - засіб не зможе вбратися і змиється разом з потом.

Не використовуйте дуже часто

Антиперспірант не варто використовувати кілька разів на день. Він може подразнити шкіру та спровокувати алергію.

Не наносьте після гоління

З роздратуванням після гоління стикалися всі. Деякі компоненти (особливо якщо у вашому флаконі багато спирту) самі по собі здатні роздратувати шкіру.

Пошкоджений епідерміс може відреагувати на таку дію свербінням або алергічною реакцією.

Не доглядаєте шкіру пахв

Часте гоління та використання антиперспірантів з дезодорантом подразнюють та сушать шкіру.

Періодично обробляйте цю зону кремами зі зволожуючими та заспокійливими компонентами.

Не даєте висохнути

Якщо дезодорант погано висохне, то він залишить липкий шар. В результаті буде відчуватись дискомфорт.

Щоб засіб не залишав на одязі білі плями після використання, потрібно рівномірно розподілити його на ділянці тіла та дочекатися його повного висихання. Лише після цього можна одягатись.

Чим дезодорант відрізняється від антиперспіранту

Насамперед потрібно зрозуміти, що дезодорант і антиперспірант - це два абсолютно різні засоби, які призначені для вирішення різних запитів. Тому до вибору потрібно ставитися уважно, проаналізувавши власні потреби.

Основна функція дезодоранту - усунення неприємного запаху. Саме тому у складі таких засобів присутні ароматизатори. Дезодоранти не блокують процес потовиділення, а лише працюють з неприємними запахами.

Антиперспірант вирішує інші завдання. Він призначений для максимального захисту від поту, що особливо актуально, наприклад, під час занять спортом.

Антиперспіранти діють напряму на потові залози, знижують їхню активність - таким чином зменшується вироблення поту.