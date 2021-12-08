Как действовать в экстренных ситуациях: названы советы, которые помогут спасти жизнь

Экстренные ситуации в жизни человека происходят непредсказуемо и никто от них не застрахован. Поэтому нужно запомнить некоторые правила, которые могут помочь спасти жизнь.

Так, специалисты советуют бить всегда на несколько шагов впереди и знать некоторые правила, пишет Сrafty .

Как действовать в экстренных ситуациях

Как выбраться из тонущей машины

В этой ситуации не нужно тратить время и усилия на то, чтобы открыть дверь. Нужно как можно быстрее отстегнуть ремень безопасности и опустить стекло. А потом набрать полные легкие воздуха и выбраться через него.

Как действовать, когда напали в лифте

Эксперты советуют не заходить в лифт, когда там находится на ваш взгляд странный человек.

Однако, если же все же так случилось, что на вас напали в лифте, то старайтесь нажать как можно больше кнопок на панели управления. Пусть он останавливается на как можно большем количестве этажей. Это привлечет внимание других людей.

Человек упал на лестнице

Когда вы спускаетесь по лестнице, то руки не нужно держать в карманах. Все потому, что вы можете полететь вниз головой. Особенно следует быть внимательными на мраморных лестницах.

Нельзя есть снег

Снег очень холодный и, чтобы растопить его внутри, организм потратит слишком много сил и увеличивает риск гипотермии. Специалисты говорят, что снег поможет восстановить водный баланс, но его нужно растопить на огне.

Во время сильного ветра нельзя открывать окна

В доме окна нужно закрывать во время урагана. Лучшей защитой будет наклейка на окна широких полос скотча по диагонали стекла. В частности, если при сильном ветре стекло разобьется, то осколков будет меньше, и они не будут лететь хаотично по вашему жилью.