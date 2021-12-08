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Як діяти в екстрених ситуаціях: названо поради, які допоможуть врятувати життя

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Середа 08 грудня 2021 20:38
Як діяти в екстрених ситуаціях: названо поради, які допоможуть врятувати життя Як людині діяти в екстрених ситуаціях (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Екстренні ситуації у життя людини стаються непередбачувано і ніхто від них не застрахований. Тому потрібно запам'ятати деякі правила, які можуть допомогти врятувати життя.

Так, фахівці радять бути завжди на декілька кроків вперед та знати деякі правила, пише Сrafty.

Як діяти в екстренних ситуаціях

Як вибратися з машини, що тоне

У цій ситуації не потрібно витрачати час та зусилля на те, щоб відчинити двері. Потрібно якнайшвидше відстебнути ремінь безпеки та опустити скло. А потім набрати повні легені повітря та вибратися через нього.

Як діяти, коли напали в ліфті

Експерти радять не заходити у ліфт, коли там знаходиться на ваш погляд дивна людина.

Однак, якщо ж все ж таки так сталося, що на вас напали в ліфті, то намагайтеся натиснути якомога більше кнопок на панелі керування. Нехай він зупиняється на якомога більшій кількості поверхів. Це приверне увагу інших людей.

Людина впала на сходах

Коли ви спускаєтесь сходами, то руки не потрібно тримати в кишенях. Все тому, що ви можете полетіти вниз головою. Особливо слід бути уважними на мармурових сходах та устелених доріжках

Не можна їсти сніг

Сніг дуже холодний і, щоб розтопити його всередині, організм витратить занадто багато сил та збільшує ризик гіпотермії. Фахівці кажуть, що сніг допоможе відновити водний баланс, але його потрібно розтопити на вогні.

Під час сильного вітру не можна відчиняти вікна

У будинку вікна потрібно закривати під час урагану. Найкращим захистом буде наклейка на вікна широких смуг скотчу по діагоналі скла. Зокрема, якщо при сильному вітрі скло розіб'ється, то осколків буде менше, і вони не летітимуть хаотично по вашому житлу.

Раніше ми повідомляли, що робити, коли дитина проковтнула чужорідне тіло.

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