Действия после прививки: Комаровский указал на важные нюансы

Евгений Комаровский рассказал о необходимых действиях после вакцинации а также реакции организма после прививки. Известный педиатр подал рекомендации в виде загадок-картинок с правильными ответами на вопросы, и опубликовал "квест" в своем Instagram.

Отметим, что после прививки человек может не знать, что делать после возможного возникновения той или иной реакции (повышение температуры, покраснение и уплотнение в месте введения вакцины). Таким образом можно ошибочно принять лекарство, которое существенно снизит эффективность иммунобиологического препарата.

Доктор Комаровский дал ответы на самые распространенные вопросы о действия после прививки.

Доктор Евгений Комаровский рассказал о действиях после прививки (Иллюстративное фото: bbc.com)

Доктор высшей категории рассказал, что самые опасные реакции после прививок возможны в течение первых 30 минут.

Также он обратил внимание, что после прививки пациент должен перед расставанием с врачем получить на руки документ (карточка, справка), в котором указаны название, серия, номер и доза вакцинного препарата.

Комаровский рекомендует в первые полчаса после прививки не покидать клинику.

Кроме того, после прививки в этот период времени - 30 минут - не желательно контактировать с людьми.

Также Комаровский назвал жаропонижающе средство, которое не стоит использовать при повышении температуры после вакцинации - это ацетилсалициловая кислота (аспирин).

Доктор Евгений Комаровский рассказал о действиях после прививки (Фото: РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал про вакцинацию против туберкулеза - БЦЖ - для детей в семь лет и отметил, что повторно делать прививку детям в этом возрасте нецелесообразно.

Напомним, что вакцинация в Украине стала проводиться намного реже, чем в 2000-х годах. Связано это с появлением множества мифов о реакции после вакцинации. В СМИ появилась информация о том, что вакцина приводит к заболеваниям, параличу конечностей и даже смерти. Поэтому руководительница Минздрава Уляна Супрун подробно рассказала, какой может быть реакция после вакцинации и как это сказывается на здоровье человека.