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Действительно ли вредно есть лапшу быстрого приготовления: это полезно знать

Вредна ли лапша (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лапша быстрого приготовления популярна из-за возможности быстро и достаточно вкусно перекусить практически в любых условиях. Поэтому ее употребляют в поездках, берут в походы и на отдых.

Однако, считается, что лапша быстрого приготовления вредное блюдо, ведь в ней содержатся консерванты, красители и глутамат натрия. Чем вредна и полезна лапша - читайте ниже.

Чем вредна

Это высококалорийная пища, в которой содержится много жиров и углеводов, но мало витаминов, минералов и пищевых волокон. Также она содержит много соли и жиров. Поэтому это плохо влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Корейские ученые провели исследование и обнаружили связь между частым употреблением лапши быстрого приготовления и риском развития метаболического синдрома. Оказалось, что молодые корейцы, съедающих в неделю более трех порций лапши быстрого приготовления, чаще наблюдаются проблемы с лишним весом. У женщин увеличивается кровяное давление.

Также сочетание поваренной соли и глутамата натрия в лапше быстрого приготовления создает риск избытка натрия. Большое его количество провоцирует гипертонию и увеличивает риск инсульта.

Кроме того, врачи рекомендуют полностью отказаться от жареных блюд при гастрите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Под запрет подпадает и лапша быстрого приготовления, которую на производстве обжаривают в масле.

Польза лапши

Отметим, что лапша быстрого приготовления - высококалорийный продукт, в котором много жиров и углеводов, мало белков и клетчатки. Энергетическая ценность лапши быстрого приготовления обычно составляет около 400 ккал на 100 г, иногда бывает выше.

Содержание полезных веществ зависит от рецепта. Обычно в малом количестве железо и кальций. Однако, витаминов очень мало.

Среди основных преимуществ лапши быстрого приготовления можно выделить:

  • Относительно недорого и быстро. Когда нет времени на готовку и хочется чего-то вкусного и недорогого - это вполне компромиссный вариант;
  • Наличие масла в составе не говорит о наличии трансжиров;
  • Это вкусно. По крайней мере, человеческий мозг так считает. В магазинах есть лапши с разными вкусами. Отличаются разные вкусы обычно только составляющим пакетика с приправами;
  • Питательность. Лапша достаточно калорийна, поскольку чувство насыщения приходит после употребления одной порции. Некоторые марки продукта кладут в упаковку пакетик масла, который делает блюдо жирнее.

Добавим, старайтесь специи из пакетика не употреблять, заменив их обычными солью и перцем, а еще лучше - приправить лапшу нормальным, не пакетированным мясом и свежими овощами. Только в этом случае лапша быстрого приготовления будет не во вред, а на пользу.

Ранее врач назвала самый вредный вид макарон.

Также, как приготовить домашнюю лапшу по старинному украинскому рецепту.

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