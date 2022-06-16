Чи справді шкідливо їсти локшину швидкого приготування: це корисно знати

Локшина швидкого приготування популярна через можливість швидко і досить смачно перекусити практично в будь-яких умовах. Тому її вживають в поїздках, беруть у походи і на відпочинок.
Однак, вважається, що локшина швидкого приготування шкідлива страва, адже в ній містяться консерванти, барвники та глутамат натрію. Чим шкідлива та корисна локшина - читайте нижче.
Це висококалорійна страва, в якій міститься багато жирів та вуглеводів, але мало вітамінів, мінералів та харчових волокон. Також вона містить багато солі та жирів. Тому це погано впливає на здоров’я серцево-судинної системи.
Корейські вчені провели дослідження та виявили зв’язок між частим вживанням локшини швидкого приготування та ризиком розвитку метаболічного синдрому. Виявилося, що молоді корейці, які з’їдають на тиждень більше трьох порцій локшини швидкого приготування, частіше спостерігаються проблеми із зайвою вагою. У жінок збільшується кров’яний тиск.
Також поєднання кухонної солі та глутамату натрію в локшині швидкого приготування створює ризик надлишку натрію. Велика його кількість провокує гіпертонію і збільшує ризик інсульту.
Окрім того, лікарі рекомендують повністю відмовитися від смажених страв при гастриті та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Під заборону підпадає і локшина швидкого приготування, яку на виробництві обсмажують у маслі.
Зазначимо, що локшина швидкого приготування - висококалорійний продукт, у якому багато жирів та вуглеводів, мало білків та клітковини. Енергетична цінність локшини швидкого приготування зазвичай становить близько 400 ккал на 100 г, іноді буває вищою.
Вміст корисних речовин залежить від рецепта. Зазвичай є у малій кількості залізо та кальцій. Однак, вітамінів дуже мало.
Серед основних переваг локшини швидкого приготування можна виділити:
Додамо, намагайтеся спеції з пакетика не вживати, замінивши їх звичайними сіллю і перцем, а ще краще - приправити локшину нормальним, не пакетованим м’ясом і свіжими овочами. Тільки в цьому випадку локшина швидкого приготування буде не на шкоду, а на користь.
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