Действительно легенда: умер знаменитый украинский футболист и тренер

Что стало причиной смерти Владимира Петровича - пока не уточняется. Информация о дате и месте прощания станет известной позже.

В клубе от своего имени и всей футбольной общественности выразили соболезнования семье выдающегося спортсмена: "человека, Футболиста и Тренера с большой буквы, мужа и отца, бомбардира и легенды волынского спорта".

Дикого называют одним из лучших бомбардиров "Волыни" в истории клуба. Он забил 91 гол в ворота команд-соперниц по чемпионатам и Кубках СССР и Украины. Он в "золотом" сезоне в 1989 году установил рекорд по количеству голов за один сезон - 22 мяча.

"Владимир Дикий был одним из создателей едва ли не главного успеха в истории "Крестоносцев" - победы во Второй лиге союзного чемпионата 1989 года, а также постоянным бомбардиром "Волыни"", - рассказали в клубе.

Владимир Петрович Дикий родился 15 февраля 1962 года в Червонограде под Львовом. С юношеских лет сильно увлекся футболом, и в 20-летнем возрасте стал мастером спорта.

Владимир Дикий (фото: fcvolyn.net)

За свою спортивную карьеру Дикий играл в таких клубах:

"Карпаты" Львов (1979-1981; высшая лига - 27 игр, первая лига - 61 игра, 10 голов)

"Металлист" Харьков (1982; высшая лига - 6 игр, 2 гола)

СКА "Карпаты" (1983-1985; первая лига - 74 матча, 10 голов)

"Нива" Тернополь (1985, вторая лига - 19 матчей, 1 гол)

"Нефтяник" Ахтырка (1986, вторая лига - 9 игр)

"Волынь" Луцк (1988-1996, вторая лига СССР - 165 матчей, 62 гола; высшая лига Украины - 119 матчей, 22 гола)

"Верес" Ровно (1996-1997; первая лига - 36 игр, 1 гол).

В Кубке Украины он провел 17 матчей, и забил 5 голов.

Владимир Дикий (фото: fcvolyn.net)

После завершения карьеры футболиста Владимир Дикий - его еще называли в спортивных кругах "Дикарь" - остался в "Волыни", и работал тренером юношеских, молодежных команд клуба, а также в штабе Виталия Кварцяного в УПЛ. В течение последних лет был любимым тренером детской группы, которая в этом году дебютирует в Элит-лиге ДЮФЛУ.

Владимир Дикий, футболист и тренер ФК "Волынь" (фото: facebook.com/FCVolynLutsk)

В сети скорбят о кончине знаменитого футболиста, называют его настоящей легендой волынского футбола, и вспоминают добрым человеком, мудрым тренером и выдающимся спортсменом.