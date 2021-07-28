Действительно легенда: умер знаменитый украинский футболист и тренер

Умер знаменитый украинский футболист и тренер, который долгие годы был наставником в ФК "Волынь", Владимир Дикий в возрасте 59 лет. Сердце спортсмена остановилось 28 июля в Луцке.
Скорбную весть сообщили в пресс-службе ФК "Волынь Луцк".
Что стало причиной смерти Владимира Петровича - пока не уточняется. Информация о дате и месте прощания станет известной позже.
В клубе от своего имени и всей футбольной общественности выразили соболезнования семье выдающегося спортсмена: "человека, Футболиста и Тренера с большой буквы, мужа и отца, бомбардира и легенды волынского спорта".
Дикого называют одним из лучших бомбардиров "Волыни" в истории клуба. Он забил 91 гол в ворота команд-соперниц по чемпионатам и Кубках СССР и Украины. Он в "золотом" сезоне в 1989 году установил рекорд по количеству голов за один сезон - 22 мяча.
"Владимир Дикий был одним из создателей едва ли не главного успеха в истории "Крестоносцев" - победы во Второй лиге союзного чемпионата 1989 года, а также постоянным бомбардиром "Волыни"", - рассказали в клубе.
Владимир Петрович Дикий родился 15 февраля 1962 года в Червонограде под Львовом. С юношеских лет сильно увлекся футболом, и в 20-летнем возрасте стал мастером спорта.
Владимир Дикий (фото: fcvolyn.net)
За свою спортивную карьеру Дикий играл в таких клубах:
В Кубке Украины он провел 17 матчей, и забил 5 голов.
Владимир Дикий (фото: fcvolyn.net)
После завершения карьеры футболиста Владимир Дикий - его еще называли в спортивных кругах "Дикарь" - остался в "Волыни", и работал тренером юношеских, молодежных команд клуба, а также в штабе Виталия Кварцяного в УПЛ. В течение последних лет был любимым тренером детской группы, которая в этом году дебютирует в Элит-лиге ДЮФЛУ.
Владимир Дикий, футболист и тренер ФК "Волынь" (фото: facebook.com/FCVolynLutsk)
В сети скорбят о кончине знаменитого футболиста, называют его настоящей легендой волынского футбола, и вспоминают добрым человеком, мудрым тренером и выдающимся спортсменом.
Ранее сообщалось, что в Киеве умер знаменитый украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков в возрасте 71 года - олимпийский чемпион скончался в результате инсульта.
Напомним также, что 1 апреля коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу Владимира Чечера, который за неделю до этого встретил свой 80-й день рождения.