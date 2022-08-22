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Действительно ли это вредно? Врач рассказала всю правду про энергетики

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Понедельник 22 августа 2022 12:10
Действительно ли это вредно? Врач рассказала всю правду про энергетики Чем опасны энергетики (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Энергетики - это безалкогольные и алкогольные напитки, содержащие вещества, стимулирующие нервную систему? Но так ли они безвредны?

На этот вопрос ответила доктор патологоанатом Виктория Пьец.

Чем опасны энергетики?

  • вызывают зависимость (из-за содержания кофеина, гуараны);
  • избыток сахара влечет за собой резкое повышение уровня глюкозы в крови. Затем – столь же резкое снижение. Такие перепады в молодом организме провоцируют сахарный диабет и ожирение;
  • повышением артериального давления из-за кофеина, таурин и женьшеня в них;
  • бессонницей, нервозностью, тошнотой - из-за влияния гуараны - действие похоже на действие кофеина, но более длительное;
  • тремором конечностей – из-за высоких доз витамина В;
  • могут спровоцировать развитие гастрита и язвы из-за сочетания таурина и углекислоты;
  • могут вызывать аллергические реакции из-за содержания красителей и ароматизаторов.

Можно ли употреблять энергетики?

  • Вполне безопасными их назвать тяжело.
  • Суточная доза – не более 250 мл, недельная не более 3 банок.
  • Нельзя употреблять энергетические напитки с алкоголем, кофе,чаем;
  • По окончании действия энергетика, необходимо восстановить силы (полноценный сон).

Кому категорически нельзя пить энергетики

  • беременным
  • людям с сахарным диабетом
  • гипертоникам
  • детям младше 18 лет
  • людям с ожирением
  • кормящим матерям

Как мы ранее писали, врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки". Она рассказала, кому их категорически нельзя употреблять.

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