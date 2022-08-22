Действительно ли это вредно? Врач рассказала всю правду про энергетики

Энергетики - это безалкогольные и алкогольные напитки, содержащие вещества, стимулирующие нервную систему? Но так ли они безвредны?

Как мы ранее писали, врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки". Она рассказала, кому их категорически нельзя употреблять.