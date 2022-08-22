Действительно ли это вредно? Врач рассказала всю правду про энергетики
Чем опасны энергетики (коллаж РБК-Украина)
Энергетики - это безалкогольные и алкогольные напитки, содержащие вещества, стимулирующие нервную систему? Но так ли они безвредны?
На этот вопрос ответила доктор патологоанатом Виктория Пьец.
Чем опасны энергетики?
- вызывают зависимость (из-за содержания кофеина, гуараны);
- избыток сахара влечет за собой резкое повышение уровня глюкозы в крови. Затем – столь же резкое снижение. Такие перепады в молодом организме провоцируют сахарный диабет и ожирение;
- повышением артериального давления из-за кофеина, таурин и женьшеня в них;
- бессонницей, нервозностью, тошнотой - из-за влияния гуараны - действие похоже на действие кофеина, но более длительное;
- тремором конечностей – из-за высоких доз витамина В;
- могут спровоцировать развитие гастрита и язвы из-за сочетания таурина и углекислоты;
- могут вызывать аллергические реакции из-за содержания красителей и ароматизаторов.
Можно ли употреблять энергетики?
- Вполне безопасными их назвать тяжело.
- Суточная доза – не более 250 мл, недельная не более 3 банок.
- Нельзя употреблять энергетические напитки с алкоголем, кофе,чаем;
- По окончании действия энергетика, необходимо восстановить силы (полноценный сон).
Кому категорически нельзя пить энергетики
- беременным
- людям с сахарным диабетом
- гипертоникам
- детям младше 18 лет
- людям с ожирением
- кормящим матерям
Как мы ранее писали, врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки". Она рассказала, кому их категорически нельзя употреблять.