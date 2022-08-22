Чи це справді шкідливо? Лікарка розповіла всю правду про енергетики

Енергетики – це безалкогольні та алкогольні напої, що містять речовини, що стимулюють нервову систему? Але чи такі вони нешкідливі?

Раніше лікар розкрила всю правду про вейпи і "електронки". Вона розказала, кому їх категорично не можна вживати.