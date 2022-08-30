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Эти способы помогут безболезненно вытащить жевательную резинку из волос

Легкие способы, которые помогут удалить жевательную резинку с волос (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда из-за неосторожных жевательная резинка может оказаться в волосах. Сейчас нет необходимости портить свою прическу и обрезать длинные волосы. Ее можно удалить практически безболезненно.

Какие способы помогут решить эту проблему - читайте ниже.

Лед

Если жвачка оказалась в волосах, то в таком случае поможет лед и горячая вода. Этот способ подойдет тогда, когда она прилипла на кончиках, или посередине (но не в корнях).

Под кран с холодной водой нужно опустить слипшиеся волосы и подержать несколько минут, пока жевательная резинка затвердеет. Но лучше всего воспользоваться кусочками льда. Ими можно обложить "проблемное место".

В твердом состоянии резинку можно легко раскрошить и достать из шевелюры.

Масло

Этот способ удаления жевательной резинки подойдет в тех случаях, когда она оказалась у корней волос. Можно брать любое растительное масло или арахисовую пасту.

Необходимо провести следующие манипуляции:

  • смазать руки маслом;
  • интенсивно помассировать руками жевательную резинку;
  • через 5 минут с легкостью ее достать.

Если жевательную резинку, застрявшую в волосах у корней, не удается достать полностью с помощью растительного масла, то можно использовать еще лед.

Отметим, что удаление с помощью масла подойдет лишь в том случае, когда жвачка еще не засохла в волосах.

Пищевая сода

Для удаления жевательной резинки нужно:

  • на 1 столовую ложку взять 1 столовую ложку воды и замешать пасту (если жевательная резинка очень большая, или она запутала большое количество прядей, то ингредиентов понадобится больше);
  • нанести подготовленное средство на слипшийся комок;
  • подождать некоторое время, пока жевательная резинка засохнет;
  • с помощью расчески вычесать застрявшую жевательную резинку (она будет легко удаляться);
  • помыть голову.

Алкоголь

Спирт способен разрушать структуру жвачки, которая находится в волосах. Подойдет даже обычный аптечный спирт, который нужно развести водой 1:1.

Жевательная резинка можно удалить так:

  • ватный тампон смочить в алкоголе;
  • обработать пораженный участок;
  • подождать несколько минут;
  • с легкостью снять резинку.

Ранее мы сообщали, что нельзя делать с мокрыми волосами.

Также мы писали, можно ли смешивать шампуни разных марок и как это правильно делать.

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