Эти способы помогут безболезненно вытащить жевательную резинку из волос

Бывают случаи, когда из-за неосторожных жевательная резинка может оказаться в волосах. Сейчас нет необходимости портить свою прическу и обрезать длинные волосы. Ее можно удалить практически безболезненно.
Какие способы помогут решить эту проблему - читайте ниже.
Лед
Если жвачка оказалась в волосах, то в таком случае поможет лед и горячая вода. Этот способ подойдет тогда, когда она прилипла на кончиках, или посередине (но не в корнях).
Под кран с холодной водой нужно опустить слипшиеся волосы и подержать несколько минут, пока жевательная резинка затвердеет. Но лучше всего воспользоваться кусочками льда. Ими можно обложить "проблемное место".
В твердом состоянии резинку можно легко раскрошить и достать из шевелюры.
Масло
Этот способ удаления жевательной резинки подойдет в тех случаях, когда она оказалась у корней волос. Можно брать любое растительное масло или арахисовую пасту.
Необходимо провести следующие манипуляции:
Если жевательную резинку, застрявшую в волосах у корней, не удается достать полностью с помощью растительного масла, то можно использовать еще лед.
Отметим, что удаление с помощью масла подойдет лишь в том случае, когда жвачка еще не засохла в волосах.
Пищевая сода
Для удаления жевательной резинки нужно:
Алкоголь
Спирт способен разрушать структуру жвачки, которая находится в волосах. Подойдет даже обычный аптечный спирт, который нужно развести водой 1:1.
Жевательная резинка можно удалить так:
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