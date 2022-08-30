Эти способы помогут безболезненно вытащить жевательную резинку из волос

Лед

Если жвачка оказалась в волосах, то в таком случае поможет лед и горячая вода. Этот способ подойдет тогда, когда она прилипла на кончиках, или посередине (но не в корнях).

Под кран с холодной водой нужно опустить слипшиеся волосы и подержать несколько минут, пока жевательная резинка затвердеет. Но лучше всего воспользоваться кусочками льда. Ими можно обложить "проблемное место".

В твердом состоянии резинку можно легко раскрошить и достать из шевелюры.

Масло

Этот способ удаления жевательной резинки подойдет в тех случаях, когда она оказалась у корней волос. Можно брать любое растительное масло или арахисовую пасту.

Необходимо провести следующие манипуляции:

смазать руки маслом;

интенсивно помассировать руками жевательную резинку;

через 5 минут с легкостью ее достать.

Если жевательную резинку, застрявшую в волосах у корней, не удается достать полностью с помощью растительного масла, то можно использовать еще лед.

Отметим, что удаление с помощью масла подойдет лишь в том случае, когда жвачка еще не засохла в волосах.

Пищевая сода

Для удаления жевательной резинки нужно:

на 1 столовую ложку взять 1 столовую ложку воды и замешать пасту (если жевательная резинка очень большая, или она запутала большое количество прядей, то ингредиентов понадобится больше);

нанести подготовленное средство на слипшийся комок;

подождать некоторое время, пока жевательная резинка засохнет;

с помощью расчески вычесать застрявшую жевательную резинку (она будет легко удаляться);

помыть голову.

Алкоголь

Спирт способен разрушать структуру жвачки, которая находится в волосах. Подойдет даже обычный аптечный спирт, который нужно развести водой 1:1.

Жевательная резинка можно удалить так: