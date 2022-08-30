Ці способи допоможуть безболісно витягнути жувальну гумку з волосся

Лід

Якщо жуйка виявилася в волоссі, то в такому випадку допоможе лід і гаряча вода. Цей спосіб підійде тоді, коли вона прилипла на кінчиках, або посередині (але не в корінні).

Під кран з холодною водою потрібно опустити злипле волосся і потримати кілька хвилин, поки жувальна гумка затвердіє. Але найкраще скористатися шматочками льоду. Ними можна обкласти "проблемне місце".

У твердому стані гумку можна легко розкришити і дістати з шевелюри.

Олія

Цей спосіб видалення жувальної гумки підійде в тих випадках, коли вона виявилася біля коріння волосся. Можна брати будь-яку рослинну олію, або арахісову пасту.

Необхідно провести такі маніпуляції:

змастити руки олією;

інтенсивно помасажувати руками жувальну гумку;

через 5 хвилин з легкістю її дістати.

Якщо жувальну гумку, що застрягла в волоссі біля коріння, не вдається дістати повністю за допомогою рослинної олії, то можна використати ще лід.

Зазначимо, що видалення за допомогою олії підійде лише в тому разі, коли жуйка ще не засохла в волоссі.

Харчова сода

Для видалення жувальної гумки потрібно:

на 1 столову ложку взяти 1 столову ложку води й замішати пасту (якщо жувальна гумка дуже велика, або вона заплутала велику кількість пасом, то інгредієнтів знадобиться більше);

нанести підготовлений засіб на злиплу грудку;

почекати деякий час, поки жувальна гумка засохне;

за допомогою гребінця вичесати застряглу жувальну гумку (вона буде легко віддалятися);

помити голову.

Алкоголь

Спирт здатний руйнувати структуру жуйки, яка знаходиться в волоссі. Підійде навіть звичайний аптечний спирт, який потрібно розвести водою 1:1.

Жувальна гумка можна видалити так: