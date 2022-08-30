Ці способи допоможуть безболісно витягнути жувальну гумку з волосся

Бувають випадки, коли через необережні жувальна гумка може опинитися у волоссі. Зараз нема потреби псувати свою зачіску й обрізати довге волосся.Її можна видалити практично безболісно.
Які способи допоможуть вирішити цю проблему - читайте нижче.
Лід
Якщо жуйка виявилася в волоссі, то в такому випадку допоможе лід і гаряча вода. Цей спосіб підійде тоді, коли вона прилипла на кінчиках, або посередині (але не в корінні).
Під кран з холодною водою потрібно опустити злипле волосся і потримати кілька хвилин, поки жувальна гумка затвердіє. Але найкраще скористатися шматочками льоду. Ними можна обкласти "проблемне місце".
У твердому стані гумку можна легко розкришити і дістати з шевелюри.
Олія
Цей спосіб видалення жувальної гумки підійде в тих випадках, коли вона виявилася біля коріння волосся. Можна брати будь-яку рослинну олію, або арахісову пасту.
Необхідно провести такі маніпуляції:
Якщо жувальну гумку, що застрягла в волоссі біля коріння, не вдається дістати повністю за допомогою рослинної олії, то можна використати ще лід.
Зазначимо, що видалення за допомогою олії підійде лише в тому разі, коли жуйка ще не засохла в волоссі.
Харчова сода
Для видалення жувальної гумки потрібно:
Алкоголь
Спирт здатний руйнувати структуру жуйки, яка знаходиться в волоссі. Підійде навіть звичайний аптечний спирт, який потрібно розвести водою 1:1.
Жувальна гумка можна видалити так:
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