Действенные способы, которые помогут забрать конденсат с окон

Почему образуется конденсат

Как рассказала Мальвика Падин, DIY-экспертка и журналистка из Лондона, во влажном и теплом доме крошечные дольки воды летают в воздухе. Поэтому, когда они сталкиваются с чем-то холодным, они оседают и превращаются в капли воды, что и называется конденсацией.

Также в квартире или доме холодными предметами являются окна, которые накапливают на себе охлажденную пару со всего дома и конденсация происходит в холодные времена года.

Как избавиться от конденсата

В частности, запотевание окон можно вытирать, но есть и другие действенные средства.

Избавиться от лишней влаги поможет регулярное проветривание. В доме баланс тепла является ключом к решению проблемы. Поэтому, если часто запускать в комнаты свежий воздух, то влажность воздуха в доме будет уменьшаться.

Кроме того, можно регулярно открывать окна или включать кондиционер, особенно в солнечные дни.

Важно, если ваши комнатные растения собраны в одном месте, то стоит поменять, ведь если много цветов собрано вместе, то и много влаги они удерживают вокруг себя.

Действенным средством является осушитель воздуха, который не только снижает уровень влажности в доме, но и поможет устранить аллергию и пылевых клещей.

Также не нужно сушить одежду в комнате, ведь это повлечет задержку влаги в доме, вызывая образование плесени.