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Дієві способи, які допоможуть забрати конденсат з вікон

Автор: Тетяна Самарук

З настанням похолодання на вікнах у домі збирається багато вологи. Тому конденсат є поширеною проблемою, адже велика кількість вологи може призвести до утворення чорної цвілі.

Як позбутися конденсату, розповіла британська DIY-експертка, пише Mirror.

Чому утворюється конденсат

Як розповіла Мальвіка Падін, DIY-експертка та журналістка з Лондона, у вологому та теплому будинку крихітні часточки води літають у повітрі. Тому, коли вони стикаються з чимось холодним, вони осідають та перетворюються на краплі води, що і називається конденсацією.

Також у квартирі чи будинку холодними предметами є вікна, які накопичують на собі охолоджену пару з усього дому і конденсація відбувається у холодні пори року.

Як позбутися конденсату

Зокрема, запотівання вікон можна витирати, але є й інші дієві засоби.

Позбутися зайвої вологи допоможе регулярне провітрювання. У будинку баланс тепла є ключем до розв'язання проблеми. Тому, якщо часто запускати до кімнат свіже повітря, то вологість повітря в домі буде зменшуватися.

Окрім того, можна регулярно відкривати вікна, або вмикати кондиціонер, особливо у сонячні дні.

Важливо, якщо ваші кімнатні рослини зібрані в одному місці, то це варто змінити, адже якщо багато квітів зібрано разом, то й багато вологи вони утримують навколо себе.

Дієвим засобом є осушувач повітря, який не тільки знижує рівень вологості у домі, але й допоможе усунути алергію та пилових кліщів.

Також не потрібно сушити одяг у кімнаті, адже це спричинить затримку вологи у будинку, спричиняючи утворення цвілі.

Раніше ми повідомляли, як позбутися від плісняви на відкосах вікон за допомогою копійчаного засобу.

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