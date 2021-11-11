Действенные лайфхаки, которые помогут экономить во время путешествия

Если вы любите путешествовать, но не всегда хватает средств, то этот лайфхак именно для вас. В частности, опытная travel-блогер поделилась секретом, как купить дешевые авиабилеты и сэкономить на бронировании.
Видео в своем TikTok-аккаунте опубликовала путешественница Мария Ядрова.
По ее словам, авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса на билеты и видят, что чаще всего их бронируют в пятницу и на выходных. Поэтому лучше их покупать в будни, когда цена заметно снижается.
Также, билеты чаще всего покупают днем и вечером, поэтому ночью их стоимость снижается.
Кроме того, блогер поделилась существенными лайфхаками, а именно:
@ya_yadrova
Я часто путешествую и знаю несколько секретов, как делать это дешевле. Хотите 2 частьBanana (feat. Shaggy) [DJ FLe - Minisiren Remix] - Conkarah
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