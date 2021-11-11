Действенные лайфхаки, которые помогут экономить во время путешествия

По ее словам, авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса на билеты и видят, что чаще всего их бронируют в пятницу и на выходных. Поэтому лучше их покупать в будни, когда цена заметно снижается.

Также, билеты чаще всего покупают днем и вечером, поэтому ночью их стоимость снижается.

Кроме того, блогер поделилась существенными лайфхаками, а именно: