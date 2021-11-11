Дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі

За її словами, авіакомпанії ретельно відстежують динаміку попиту на квитки й бачать, що найчастіше їх бронюють у п'ятницю та на вихідних. Тому краще їх купувати в будні, коли ціна помітно знижується.

Також, квитки найчастіше купують вдень і ввечері, тому вночі їх вартість знижується.

Окрім того, блогерка поділилась суттєвими лайфхаками, а саме:

Квитки дешевші щовівторка опівночі, а найдорожчі у п'ятницю ввечері.

Середа - найдешевший день для вильоту;

Для внутрішніх рейсів назад вигідно купувати у вівторок. А в середу для міжнародних;

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