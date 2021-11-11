Дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі

Якщо ви любите подорожувати, але не завжди вистає коштів, то цей лайфхак саме для вас. Зокрема, досвідчена travel-блогерка поділилась секретом, як купити дешеві авіаквитки та заощадити на бронюванні.
Відео у своєму TikTok-акаунті опублікувала мандрівниця Марія Ядрова.
За її словами, авіакомпанії ретельно відстежують динаміку попиту на квитки й бачать, що найчастіше їх бронюють у п'ятницю та на вихідних. Тому краще їх купувати в будні, коли ціна помітно знижується.
Також, квитки найчастіше купують вдень і ввечері, тому вночі їх вартість знижується.
Окрім того, блогерка поділилась суттєвими лайфхаками, а саме:
@ya_yadrova
Я часто путешествую и знаю несколько секретов, как делать это дешевле
Раніше ми повідомляли, що як зняти відео польоту в літаку, щоб вам всі заздрили.
Також ми писали, які країни приймають українських туристів.