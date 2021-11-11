RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі

Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви любите подорожувати, але не завжди вистає коштів, то цей лайфхак саме для вас. Зокрема, досвідчена travel-блогерка поділилась секретом, як купити дешеві авіаквитки та заощадити на бронюванні.

Відео у своєму TikTok-акаунті опублікувала мандрівниця Марія Ядрова.

За її словами, авіакомпанії ретельно відстежують динаміку попиту на квитки й бачать, що найчастіше їх бронюють у п'ятницю та на вихідних. Тому краще їх купувати в будні, коли ціна помітно знижується.

Також, квитки найчастіше купують вдень і ввечері, тому вночі їх вартість знижується.

Окрім того, блогерка поділилась суттєвими лайфхаками, а саме:

  • Квитки дешевші щовівторка опівночі, а найдорожчі у п'ятницю ввечері.
  • Середа - найдешевший день для вильоту;
  • Для внутрішніх рейсів назад вигідно купувати у вівторок. А в середу для міжнародних;
  • Заощадити на бронюванні в інших країнах можна за допомогою VPN.
@ya_yadrova

Я часто путешествую и знаю несколько секретов, как делать это дешевле

Раніше ми повідомляли, що як зняти відео польоту в літаку, щоб вам всі заздрили.

Також ми писали, які країни приймають українських туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Літак