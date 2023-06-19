Некоторым украинским пенсионерам могут перестать начислять деньги на карту: кого касается

Пенсию в Украине могут приостановить на банковскую карточку, если вы не использовали свой банковский счет в течение шести месяцев.

Что нужно сделать, чтобы снова получать выплаты на ваш карточный счет, читайте в материале Styler.

Почему выплаты могут приостановить

Кроме того, что вы не пользовались картой шесть месяцев, есть и другие причины, почему пенсия не приходит на карту.

К ним относятся:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей — однако только если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Как восстановить выплату пенсии на карту

Чтобы этого избежать, вам необходимо хотя бы один раз за указанный период провести транзакцию по своей пенсионной карточке. Например, пополнить счет мобильного, оплатить коммунальные услуги или другие счета. Любая транзакция может подойти.

Как возобновить выплаты

Выплату пенсии можно возобновить и вернуть недополученные средства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить вашу личность.

Заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак сообщила, что если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается.

На протяжении 10 дней после вашего обращения в Пенсионный фонд принимается решение о восстановлении выплат.