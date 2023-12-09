Деяким учителям в Україні можуть підняти зарплату: кого це стосується та за якої умови

Що таке сертифікація

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, яке здійснюють шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Про це йдеться в статті 51 Закону України "Про освіту".

У 2019 році в Україні запровадили процедуру сертифікації вчителів початкових класів, у 2023 - вчителів математики та української мови й літератури, які викладають на першому рівні базової освіти.

У 2024 році сертифікацію зможе пройти ще одна категорія педагогів.

Хто зможе взяти участь у сертифікації

МОН розширило перелік вчителів до тих, хто викладає навчальні предмети й інтегровані курси громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі "Суспільствознавство" (всесвітньої історії, вступу до історії України та громадянської освіти, громадянської освіти, історії України, основ правознавства, курсів "Досліджуємо історію і суспільство", "Історія: Україна і світ", "Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти").

Як пройти сертифікацію та для чого це потрібно

Реєстрація для участі в сертифікації відбудеться з 15 до 30 січня 2024 у два етапи:

з 15 до 25 січня - у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону. Переглянути можна за посиланням.

- у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону. Переглянути можна за посиланням. з 26 до 30 січня - у межах загальної граничної кількості, визначеної для кожної категорії. Переглянути можна за посиланням.

Учителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% до посадового окладу протягом строку дії сертифіката, тобто трьох років.

Крім того, у МОН зараз готують зміни до порядку сертифікації, які унеможливлять дію двох сертифікатів одночасно. Тобто сертифікат, який вчитель отримав останнім, почне діяти тільки з моменту, коли закінчиться дія попереднього.