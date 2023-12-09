Некоторым учителям в Украине могут поднять зарплату: кого это касается и при каком условии

Министр образования и науки Оксен Лисовой анонсировал проведение сертификации для украинских учителей. Министерство расширило список педагогов, которые могут принять участие.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МОН рассказывает, кто из учителей может присоединиться к сертификации 2024.
Сертификация педагогических работников - это внешнее оценивание профессиональных компетентностей педагогического работника, осуществляемое путем независимого тестирования, самооценивания и изучения практического опыта работы.
Об этом говорится в статье 51 Закона Украины "Об образовании".
В 2019 году в Украине была введена процедура сертификации учителей начальных классов, в 2023 - учителей математики и украинского языка и литературы, которые преподают на первом уровне базового образования.
В 2024 году сертификацию сможет пройти еще одна категория педагогов.
МОН расширило перечень учителей к тем, кто преподает учебные предметы и интегрированные курсы гражданской и исторической образовательной и/или образовательной отрасли "Обществоведение" (всемирной истории, вступления в историю Украины и гражданского образования, гражданского образования, истории Украины, основ правоведения, курсов "Досліджуємо історію і суспільство", "Історія: Україна і світ", "Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти").
Регистрация для участия в сертификации состоится с 15 по 30 января 2024 года в два этапа:
Учителя, успешно прошедшие сертификацию, будут получать доплату в размере 20% к должностному окладу в течение срока действия сертификата, то есть трех лет.
Кроме того, в МОН сейчас готовят изменения в порядок сертификации, которые делают невозможным действие двух сертификатов одновременно. То есть, сертификат, который учитель получил последним, начнет действовать только с момента, когда закончится действие предыдущего.
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