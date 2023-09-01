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Деяким переселенцям скасують виплати: кого це стосується

Частина переселенців з 1 вересня залишиться без виплат (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Україні на цю мить зареєстровано близько 2,6 млн тимчасово переміщених осіб, які отримують щомісячну допомогу від держави. Розмір цієї допомоги - 2000 гривень на людину. Однак частина переселенців може найближчим часом втратити ці виплати.

Кого з переселенців стосується скасування допомоги та чому - читайте у матеріалі Styler.

Врегулювати виплати хочуть уже давно

В уряді внесли зміни щодо надання допомоги ВПО. Зокрема, було внесено такі зміни:

1. За оформленням допомоги на проживання може звертатися лише один член сім'ї, а не кожен окремо.

2. Допомога на проживання призначатиметься на строк до 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців після закінчення строку для соціально вразливих сімей.

3. Допомога не надаватиметься тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів, а також тим, хто вже повернувся на місце постійного проживання.

Розмір допомоги:

  • Для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень
  • Для всіх інших - 2000 гривень

Варто зазначити, що ці зміни мали набути чинності 1 серпня, але терміни перенесли - на 1 листопада 2023 року.

Кому перестануть виплачувати допомогу ВПО з 1 вересня

З 1 вересня 2023 року набули чинності інші зміни, які стосуються переселенців. Зокрема, виплати припинять тим, хто:

  • Придбав новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни
  • Придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будівлю (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету)
  • Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.
  • Придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.
  • Мають власне житло, яке розташоване не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які окуповані – якщо таке житло має площу понад 13, 65 м2 на одного члена сім'ї.
  • Знаходяться за кордоном понад 30 днів
  • Повернулися на своє місце проживання/реєстрації

Переселенців почали перевіряти

У серпні розпочалися перевірки місця проживання людей зі статусом ВПО. І після такої перевірки частина переселенців може втратити допомогу від держави. Перевірку проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби на таких підставах:

  • Постанова особи на облік ВПО в межах однієї територіальної громади
  • Отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/знаходження отримувача допомоги
  • Отримання рекомендацій Мінфіну щодо результатів верифікації

Зазвичай людині повідомляють про перевірку за 2 календарні дні. Якщо немає можливості бути присутнім з поважної причини, її відкладуть на 2 тижні. Але треба буде пояснити причину своєї відсутності.

Перевірки за серпень виявили, що майже 180 тисяч людей одержують допомогу ВПО незаконно. Як розповіла віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, майже 109 тисяч українців отримували допомогу в Україні та перебували за кордоном.

Зафіксовано 60 тисяч випадків, коли два члени сім'ї подавали на виплати для одних й тих самих дітей. Крім того, майже 10 тисяч ВПО числяться в реєстрах як померлі, але на них продовжують отримувати виплати.

Ірина Верещук наголошує, що всі ці помилки буде виправлено найближчим часом. Вона припускає, що можливі різні ситуації й комусь можуть скасувати виплати помилково. У такій ситуації віцепрем'єр-міністр рекомендує звертатись на гарячу лінію за номером 15-48.

До речі, ми писали про те, як відбувається перевірка місцезнаходження переселенців.

Також ми розповідали, що частина пенсіонерів може втратити виплати.

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