Деяким переселенцям скасують виплати: кого це стосується

В Україні на цю мить зареєстровано близько 2,6 млн тимчасово переміщених осіб, які отримують щомісячну допомогу від держави. Розмір цієї допомоги - 2000 гривень на людину. Однак частина переселенців може найближчим часом втратити ці виплати.
Кого з переселенців стосується скасування допомоги та чому - читайте у матеріалі Styler.
В уряді внесли зміни щодо надання допомоги ВПО. Зокрема, було внесено такі зміни:
1. За оформленням допомоги на проживання може звертатися лише один член сім'ї, а не кожен окремо.
2. Допомога на проживання призначатиметься на строк до 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців після закінчення строку для соціально вразливих сімей.
3. Допомога не надаватиметься тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів, а також тим, хто вже повернувся на місце постійного проживання.
Розмір допомоги:
Варто зазначити, що ці зміни мали набути чинності 1 серпня, але терміни перенесли - на 1 листопада 2023 року.
З 1 вересня 2023 року набули чинності інші зміни, які стосуються переселенців. Зокрема, виплати припинять тим, хто:
У серпні розпочалися перевірки місця проживання людей зі статусом ВПО. І після такої перевірки частина переселенців може втратити допомогу від держави. Перевірку проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби на таких підставах:
Зазвичай людині повідомляють про перевірку за 2 календарні дні. Якщо немає можливості бути присутнім з поважної причини, її відкладуть на 2 тижні. Але треба буде пояснити причину своєї відсутності.
Перевірки за серпень виявили, що майже 180 тисяч людей одержують допомогу ВПО незаконно. Як розповіла віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, майже 109 тисяч українців отримували допомогу в Україні та перебували за кордоном.
Зафіксовано 60 тисяч випадків, коли два члени сім'ї подавали на виплати для одних й тих самих дітей. Крім того, майже 10 тисяч ВПО числяться в реєстрах як померлі, але на них продовжують отримувати виплати.
Ірина Верещук наголошує, що всі ці помилки буде виправлено найближчим часом. Вона припускає, що можливі різні ситуації й комусь можуть скасувати виплати помилково. У такій ситуації віцепрем'єр-міністр рекомендує звертатись на гарячу лінію за номером 15-48.
До речі, ми писали про те, як відбувається перевірка місцезнаходження переселенців.
Також ми розповідали, що частина пенсіонерів може втратити виплати.