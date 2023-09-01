Некоторым переселенцам отменят выплаты: кого это касается

Урегулировать выплаты хотят уже давно

В правительстве внесли изменения по оказанию помощи ВПЛ. В частности, были внесены такие изменения:

1. За оформлением помощи на проживание может обращаться только один член семьи, а не каждый по отдельности.

2. Пособие на проживание будет назначаться на срок до 6 месяцев, с возможностью продлить еще на 6 месяцев по окончания срока для социально уязвимых семей.

3. Помощь не будет оказываться тем, кто находится за границей более 30 дней, а также тем, кто уже вернулся на место постоянного проживания.

Размер помощи:

Для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен

Для всех остальных - 2000 гривен

Стоит отметить, что эти изменения должны были вступить в силу 1 августа, но сроки перенесли - на 1 ноября 2023 года.

Кому перестанут выплачивать помощь ВПЛ с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года вступили в силу другие изменения, которые касаются переселенцев. В частности, выплаты прекратят тем, кто:

Приобрел новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны

Приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)

Имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

Приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.

Имеют собственное жилье, расположенное не на территориях, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы - если такое жилье имеет площадь более 13, 65 м2 на одного члена семьи.

Находятся за границей более 30 дней

Вернулись на свое место проживания/регистрации

Переселенцев начали проверять

В августе начались проверки места жительства людей со статусом ВПЛ. И после такой проверки часть переселенцев может лишиться помощи от государства. Проверку проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы на таких основаниях:

Постановка лица на учет ВПЛ в пределах одной территориальной общины

Получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи

Получение рекомендаций Минфина по результатам верификации

Обычно человека уведомляют о проверке за 2 календарных дня. Если нет возможности присутствовать по уважительной причине, то ее отложат на 2 недели. Но нужно будет объяснить причину своего отсутствия.

Проверки за август обнаружили, что почти 180 тысяч человек получает помощь ВПЛ незаконно. Как рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, почти 109 тысяч украинцев получали помощь в Украине и при этом находились за границей.

Зафиксировано 60 тысяч случаев, когда два члена семьи подавали на выплаты для одних и тех же детей. Кроме того, почти 10 тысяч ВПЛ числятся в реестрах, как умершие, но на них продолжают получать выплаты.

Ирина Верещук подчеркивает, что все эти ошибки будут исправлены в ближайшее время. Она допускает, что возможны разные ситуации и кому-то могут отменить выплаты ошибочно. В такой ситуации вице-премьер-министр рекомендует обращаться на горячую линию по номеру 15-48.