Некоторым переселенцам отменят выплаты: кого это касается

В Украине на данный момент зарегистрировано около 2,6 млн временно перемещенных лиц, которые получают ежемесячное пособие от государства. Размер этого пособия - 2000 гривен на человека. Однако часть переселенцев может в ближайшие время потерять эти выплаты.
Кого из переселенцев коснется отмена помощи и почему - читайте в материале Styler.
В правительстве внесли изменения по оказанию помощи ВПЛ. В частности, были внесены такие изменения:
1. За оформлением помощи на проживание может обращаться только один член семьи, а не каждый по отдельности.
2. Пособие на проживание будет назначаться на срок до 6 месяцев, с возможностью продлить еще на 6 месяцев по окончания срока для социально уязвимых семей.
3. Помощь не будет оказываться тем, кто находится за границей более 30 дней, а также тем, кто уже вернулся на место постоянного проживания.
Размер помощи:
Стоит отметить, что эти изменения должны были вступить в силу 1 августа, но сроки перенесли - на 1 ноября 2023 года.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу другие изменения, которые касаются переселенцев. В частности, выплаты прекратят тем, кто:
В августе начались проверки места жительства людей со статусом ВПЛ. И после такой проверки часть переселенцев может лишиться помощи от государства. Проверку проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы на таких основаниях:
Обычно человека уведомляют о проверке за 2 календарных дня. Если нет возможности присутствовать по уважительной причине, то ее отложат на 2 недели. Но нужно будет объяснить причину своего отсутствия.
Проверки за август обнаружили, что почти 180 тысяч человек получает помощь ВПЛ незаконно. Как рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, почти 109 тысяч украинцев получали помощь в Украине и при этом находились за границей.
Зафиксировано 60 тысяч случаев, когда два члена семьи подавали на выплаты для одних и тех же детей. Кроме того, почти 10 тысяч ВПЛ числятся в реестрах, как умершие, но на них продолжают получать выплаты.
Ирина Верещук подчеркивает, что все эти ошибки будут исправлены в ближайшее время. Она допускает, что возможны разные ситуации и кому-то могут отменить выплаты ошибочно. В такой ситуации вице-премьер-министр рекомендует обращаться на горячую линию по номеру 15-48.
Кстати, ранее мы писали о том, как происходит проверка местонахождения переселенцев.
А также мы рассказывали, что часть пенсионеров может потерять выплаты.