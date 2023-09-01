Некоторым переселенцам отменят выплаты: кого это касается
В Украине на данный момент зарегистрировано около 2,6 млн временно перемещенных лиц, которые получают ежемесячное пособие от государства. Размер этого пособия - 2000 гривен на человека. Однако часть переселенцев может в ближайшие время потерять эти выплаты.
Кого из переселенцев коснется отмена помощи и почему - читайте в материале Styler.
Урегулировать выплаты хотят уже давно
В правительстве внесли изменения по оказанию помощи ВПЛ. В частности, были внесены такие изменения:
1. За оформлением помощи на проживание может обращаться только один член семьи, а не каждый по отдельности.
2. Пособие на проживание будет назначаться на срок до 6 месяцев, с возможностью продлить еще на 6 месяцев по окончания срока для социально уязвимых семей.
3. Помощь не будет оказываться тем, кто находится за границей более 30 дней, а также тем, кто уже вернулся на место постоянного проживания.
Размер помощи:
- Для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен
- Для всех остальных - 2000 гривен
Стоит отметить, что эти изменения должны были вступить в силу 1 августа, но сроки перенесли - на 1 ноября 2023 года.
Кому перестанут выплачивать помощь ВПЛ с 1 сентября
С 1 сентября 2023 года вступили в силу другие изменения, которые касаются переселенцев. В частности, выплаты прекратят тем, кто:
- Приобрел новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны
- Приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)
- Имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.
- Приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.
- Имеют собственное жилье, расположенное не на территориях, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы - если такое жилье имеет площадь более 13, 65 м2 на одного члена семьи.
- Находятся за границей более 30 дней
- Вернулись на свое место проживания/регистрации
Переселенцев начали проверять
В августе начались проверки места жительства людей со статусом ВПЛ. И после такой проверки часть переселенцев может лишиться помощи от государства. Проверку проводят территориальные органы Национальной социальной сервисной службы на таких основаниях:
- Постановка лица на учет ВПЛ в пределах одной территориальной общины
- Получение сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя помощи
- Получение рекомендаций Минфина по результатам верификации
Обычно человека уведомляют о проверке за 2 календарных дня. Если нет возможности присутствовать по уважительной причине, то ее отложат на 2 недели. Но нужно будет объяснить причину своего отсутствия.
Проверки за август обнаружили, что почти 180 тысяч человек получает помощь ВПЛ незаконно. Как рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, почти 109 тысяч украинцев получали помощь в Украине и при этом находились за границей.
Зафиксировано 60 тысяч случаев, когда два члена семьи подавали на выплаты для одних и тех же детей. Кроме того, почти 10 тысяч ВПЛ числятся в реестрах, как умершие, но на них продолжают получать выплаты.
Ирина Верещук подчеркивает, что все эти ошибки будут исправлены в ближайшее время. Она допускает, что возможны разные ситуации и кому-то могут отменить выплаты ошибочно. В такой ситуации вице-премьер-министр рекомендует обращаться на горячую линию по номеру 15-48.
Кстати, ранее мы писали о том, как происходит проверка местонахождения переселенцев.
А также мы рассказывали, что часть пенсионеров может потерять выплаты.