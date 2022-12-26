Деяких українців змусять повернути субсидії: кого стосується

Що важливо знати одержувачам субсидій

Відповідно до законодавства, одержувачі субсидій зобов'язані протягом 30 календарних днів з моменту виникнення певних обставин, що впливають на призначення субсидії, проінформувати про це Пенсійний фонд.

До таких обставин, зокрема, належать:

- зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;

- зміни переліку отриманих житлово-комунальних послуг та умов надання їх;

- Зміни виконавця комунальних послуг, створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

- здійснення одноразової купівлі на суму понад 50 тис. грн, а також набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тис. грн;

- придбання права власності на всі транспортні засоби, крім мопеда та причепа, на житлові приміщення у місті чи селищі міського типу (нерухомість, розташована у сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її придбання також потрібно);

- Здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн (мається на увазі не разова купівля, а всі операції протягом 12 місяців);

- одержання тим, кому призначено субсидію, або членом його сім'ї одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна, гранту або стипендії для навчання);

- відкриття депозитного банківського рахунку або рахунків на загальну суму понад 100 тис. грн, або придбання облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Субсидію можуть забрати, якщо: