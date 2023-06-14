Деякі українські пенсіонери можуть отримувати дві пенсії одночасно: кого це стосується

В Україні певна категорія пенсіонерів може отримувати дві пенсійні виплати одночасно.
Кого це стосується та яку суму можна отримувати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Відповідно до інформації на сайті Пенсійного фонду України дві пенсійні виплати одночасно громадяни можуть отримувати за віком і ті, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Крім того, для таких громадян зменшується пенсійний вік від одного до 13 років. У підсумку страховий стаж не може бути менш як 15 років.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років залежно від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.
За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки, якщо:
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується від 1 до 10 років залежно від зони радіологічного забруднення, де проживала чи працювала особа та тривалості проживання чи роботи.
Ліквідатори та постраждалі від катастрофи на ЧАЕС можуть отримувати додаткову пенсійну виплату (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.
З 1 березня 2023 мінімальний розмір пенсій ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим ніж:
Тобто якщо ваша пенсія є мінімальною та становить 2 520 гривень, і ви маєте, наприклад, третю групу інвалідності внаслідок катастрофи на ЧАЕС, то ваша "подвійна" пенсія становитиме 10 545,73 гривні.
Раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів може отримати відразу шість виплат.
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