Некоторые украинские пенсионеры могут получать две пенсии одновременно: кого это касается

Кому доступна двойная пенсия

Согласно информации на сайте Пенсионного фонда Украины две пенсионные выплаты одновременно граждане могут получать по возрасту и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, для таких граждан пенсионный возраст уменьшается от одного до 13 лет. В итоге страховой стаж не может быть меньше 15 лет.

Какие смягчения для ликвидаторов и пострадавших гражданских

Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.

При наличии стажа на подземных работах, работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года, если:

мужчина проработал 10 лет и больше

женщина - 7 лет 6 месяцев и более

Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы возраст выхода на пенсию уменьшается с 1 до 10 лет в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживало или работало лицо и продолжительности проживания или работы.

Ликвидаторы и пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС могут получать дополнительную пенсионную выплату (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сколько составляет сумма выплат

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа лица и величины его заработной платы.

С 1 марта 2023 минимальный размер пенсий ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы - 13 376,21 гривны

для лиц с инвалидностью 2 группы - 10 700,97 гривны

для лиц с инвалидностью 3 группы - 8025,73 гривны

То есть если ваша пенсия минимальная и составляет 2 520 гривен, и у вас, например, третья группа инвалидности в результате катастрофы на ЧАЭС, то ваша "двойная" пенсия будет составлять 10 545,73 гривны.