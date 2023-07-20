Про деякі навіть не підозрювали. 5 неочевидних звичок, які насправді шкодять здоров'ю

Щоб підтримувати здоров'я в гарному стані, варто звертати увагу не лише на те, що ви п'єте та їсте, а також на свої звички. Від деяких із них краще відмовитись, аби уникнути можливих хвороб в подальшому.
Про те, які неочевидні звички шкодять здоров'ю, розповіли фахівці популярному виданню Realbuzz.
пити багато рідини, щоб підтримувати цей рівень
звикнете прокидатися щодня в один і той самий час і зрештою потім будильник вам не знадобиться.
Раніше ми писали про те, які продукти категорично не можна поєднувати між собою.
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