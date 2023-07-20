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О некоторых даже не подозревали. 5 неочевидных привычек, которые на самом деле вредят здоровью

Какие привычки вредят здоровью (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. От некоторых из них лучше отказаться, чтобы избежать возможных болезней в дальнейшем.

О том, какие неочевидные повадки вредят здоровью, рассказали специалисты популярному изданию Realbuzz.

Слишком громко слушаете музыку

Пьете недостаточно воды

пить много жидкости, чтобы поддерживать этот уровень.

привыкнете просыпаться каждый день в одно и то же время и в конце концов потом будильник вам не понадобится.

Раньше мы писали о том, какие продукты категорически нельзя совмещать между собой.

Читайте также, какие плоды помогут быстро заснуть.

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