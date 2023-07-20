О некоторых даже не подозревали. 5 неочевидных привычек, которые на самом деле вредят здоровью

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. От некоторых из них лучше отказаться, чтобы избежать возможных болезней в дальнейшем.
О том, какие неочевидные повадки вредят здоровью, рассказали специалисты популярному изданию Realbuzz.
пить много жидкости, чтобы поддерживать этот уровень.
привыкнете просыпаться каждый день в одно и то же время и в конце концов потом будильник вам не понадобится.
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