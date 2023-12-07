Деякі медзаклади почали вимагати в чоловіків дозволи від ТЦК на лікування: що відомо

Чи є такі дії лікарні правомірними

"Знову почали надходити скарги про те, що деякі лікарні по Україні вимагають у військовозобов'язаних чоловіків дозволи на лікування від ТЦК та СП. Такі дії лікарні є неправомірними", - каже адвокат Марія Левченко.

Вона додає, що не було ніяких змін у діюче законодавство України про те, що військовозобов'язаний, тут важливо звернути вашу увагу, що навіть не військовослужбовець, має надавати якісь дозволи від військкомату, щоб його госпіталізували.

Що робити у такій ситуації

"Якщо ви почуєте таку вимогу від медперсоналу конкретної лікарні, то одразу кажіть, що будете викликати наряд поліції для фіксації факту відмови у наданні медичної допомоги та лікування", - радить юрист.

Також вона рекомендує звертатись у такому випадку на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номер телефону 0 800 505 201, щоб повідомити про факт порушення.

Зазначимо також, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, окрім вище згаданих дій, можна також звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103.