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Деякі гриби можна їсти дітям тільки з 14 років: педіатр дав важливе пояснення

Що треба знати про гриби у раціоні дітей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Гриби у раціон дитини потрібно вводити з обережністю і не раніше 7 років, оскільки вони важко перетравлюються. А деякі види взагалі не можна їсти до 14 років. Але попри це, гриби є дуже багаті на поживні речовини, які вкрай важливі для розвитку організму дитини.

Про це пише педіатр Ігор Мельник в Instagram.

Чим для дітей корисні гриби 

"Гриби - це смачний і поживний продукт, який містить багато корисних речовин. Але споживання грибів також потребує обережності, особливо коли мова йде про дітей", - пише лікар.

Він пояснює, яку користь дає споживання грибів:

  • вони є цінним джерелом білка, який є необхідний для росту дитини
  • містять багато вітамінів групи В, які важливі для нормального функціонування нервової системи
  • гриби багаті на мінерали, такі як залізо, кальцій, магній, фосфор, які необхідні для здоров'я дитини
  • містять антиоксиданти, які допомагають захистити організм дитини від шкідливого впливу радикалів

З якого віку можна давати дітям гриби

"Вживати гриби можуть діти старше 7 років, оскільки вони містять білок хітин, який важко перетравлюється і він може викликати тяжкість у шлунку та погане самопочуття. А от лісові гриби можна давати дітям не раніше 14 років, оскільки є високий ризик отруєння", - застерігає педіатр.

Які гриби можна купувати дітям:

  • печериці
  • королівські печериці
  • промислові лисички
  • опеньки
  • гливи

"Дітям можна подавати гриби тільки термічно оброблені: варені, тушковані, запечені, смажені. Важливо не переварювати гриби, щоб вони не стали жорсткими", - каже Мельник.

Також він зазначає, що важливо, аби гриби були вирощені на спеціальних фермах та придбані у надійних магазинах.

"Важливо дотримуватись індивідуальних потреб вашої дитини та слідкувати за її реакцією на новий продукт", - пояснює педіатр.

 

Раніше ми писали про те, як правильно готувати лисички.

Читайте також про те, що покласти дитині у ланч-бокс, аби перекус був смачним та корисним.

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