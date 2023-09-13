Деякі гриби можна їсти дітям тільки з 14 років: педіатр дав важливе пояснення

Гриби у раціон дитини потрібно вводити з обережністю і не раніше 7 років, оскільки вони важко перетравлюються. А деякі види взагалі не можна їсти до 14 років. Але попри це, гриби є дуже багаті на поживні речовини, які вкрай важливі для розвитку організму дитини.
Про це пише педіатр Ігор Мельник в Instagram.
"Гриби - це смачний і поживний продукт, який містить багато корисних речовин. Але споживання грибів також потребує обережності, особливо коли мова йде про дітей", - пише лікар.
Він пояснює, яку користь дає споживання грибів:
"Вживати гриби можуть діти старше 7 років, оскільки вони містять білок хітин, який важко перетравлюється і він може викликати тяжкість у шлунку та погане самопочуття. А от лісові гриби можна давати дітям не раніше 14 років, оскільки є високий ризик отруєння", - застерігає педіатр.
Які гриби можна купувати дітям:
"Дітям можна подавати гриби тільки термічно оброблені: варені, тушковані, запечені, смажені. Важливо не переварювати гриби, щоб вони не стали жорсткими", - каже Мельник.
Також він зазначає, що важливо, аби гриби були вирощені на спеціальних фермах та придбані у надійних магазинах.
"Важливо дотримуватись індивідуальних потреб вашої дитини та слідкувати за її реакцією на новий продукт", - пояснює педіатр.
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