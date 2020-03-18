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Ольгу Куриленко с коронавирусом отправили домой: больницы переполнены

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 17:11
Ольгу Куриленко с коронавирусом отправили домой: больницы переполнены
Ольга Куриленко больна коронавирусом (коллаж РБК-Украина)

Ольга Куриленко рассказала о лечении от коронавируса в самоизоляции

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом и сейчас находится в изоляции в своем доме в Лондоне. 40-летняя звезда рассказала, почему ее не госпитализировали с диагнозом COVID-19, и как она сейчас лечится.

По словам знаменитости, клиники переполнены, и в больницы забирают только больных в тяжелом состоянии и тех, кто уже борется со смертью. Об этом Ольга написала в своем Instagram.

Уроженка Бердянска под Запорожьем сейчас проживает в Британии. Актриса на днях шокировала общественность известием, что заразилась вирусом COVID-19, с которым уже столкнулись более 196 тысяч человек во всем мире.

Девушка Бонда (сыграла роль возлюбленной агента 007 в фильме Бонданиады "Квант милосердия") рассказала, что в больницу ее доставили на "скорой" с высокой температурой - выше 39, и врачи там взяли у нее мазок в горле, чтобы провести тест на коронавирус.

После этого Куриленко отправилась домой в самоизоляцию. Актриса около недели принимала жаропонижающие (температура была 38−38,5) и укрепляла организм витаминами. Медики рекомендавали ей обращаться снова, если самочуствие ухудшится.

К счастью, Ольга стала поправляться и температура спала.

Также Куриленко поблагодарил всех за поддержку и призвала быть крайне осторожными, чтобы обезопасить себя от заражения, ведь коронавирус можно "подхватить" где угодно.

"Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки", - пишет звезда.

Ольгу Куриленко с коронавирусом отправили домой: больницы переполнены

Ольга Куриленко больна коронавирусом (Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ранее мы писали о том, что коронавирус был диагностирован у знаменитого актера Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон.

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