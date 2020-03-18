Ольгу Куриленко з коронавірусом відправили додому: лікарні переповнені

Ольга Куриленко захворіла коронавірусом (колаж РБК-Україна)

Ольга Куриленко розповіла про лікування від коронавіруса в самоізоляції

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася коронавірусом і зараз перебуває в ізоляції в своєму будинку в Лондоні. 40-річна зірка розповіла, чому її не госпіталізували з діагнозом COVID-19, і як вона зараз лікується.

За словами знаменитості, клініки переповнені, і в лікарні забирають тільки хворих у важкому стані та тих, хто вже бореться зі смертю. Про це Ольга написала в своєму Instagram.

Уродженка Бердянська під Запоріжжям зараз проживає у Британії. Акторка днями шокувала громадськість звісткою, що заразилася вірусом COVID-19, з яким вже зіткнулися більше 196 тисяч людей у всьому світі.

Дівчина Бонда (зіграла роль коханої агента 007 у фільмі Бонданіади "Квант милосердя") розповіла, що до лікарні її доставили на "швидкій" із високою температурою - вище 39, і лікарі там взяли у неї мазок у горлі, щоб провести тест на коронавірус.

Після цього Куриленко відправилася додому в самоізоляцію. Актриса близько тижня приймала жарознижуючі (температура була 38-38,5) і зміцнювала організм вітамінами. Медики рекомендавали їй звертатися знову, якщо погіршиться самопочуття.

На щастя, Ольга стала одужувати і температура спала.

Також Куриленко подякував усім за підтримку і закликала бути вкрай обережними, щоб убезпечити себе від зараження, адже коронавірус можна "підхопити" де завгодно.

"Він на поверхнях. Я могла відкрити двері таксі та зловити його з дверної ручки", - пише зірка.

Ольга Куриленко захворіла коронавірусом (Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Раніше ми писали про те, що коронавірус був діагностований у знаменитого актора Тома Хенкса та його дружини Ріти Вілсон.