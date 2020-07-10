Девочки разгромили вагон Укрзализныци и сняли "забаву" на видео

Электричка Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В Укрзализныце рассказали о юных вандалах и просят полицию найти хулиганок

Укрзализныця пожаловалась на случай вандализма в вагоне пригородного поезда, который произошел под Днепром. Две девочки устроили погром и снимали свои действия на видео.

Ролик с такими "забавами" юные хулиганки опубликовали в сети. Об этом 10 июля рассказали на Facebook-странице УЗ.

Инцидент случился в вагоне электрички № 6044 сообщением Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный.

На кадрах видно, как девушка ломает окно, выдернув резиновый шнур. В это время подружка на мобильник снимает происходящее и подбадривает хулиганку.

В Укрзализныце обратились к полиции с просьбой отреагировать на ситуацию.

"И снова подростки разбили вагон пригородного поезда... Свои "забавы" юные вандалы снимали на видео и выкладывали "сторис" в социальную сеть Instagram", - говорится в сообщении.

Также в УЗ напомнили, что за подобные случаи вандализма грозит серьезное наказание с внушительным штрафом 8,5 тысяч гривен.

"В заключение еще раз хотим заявить, что Укрзализныця считает такие действия недопустимыми! Подобный случай имел место в марте, когда вандал разбил пригородный поезд Львов - Сокаль. Так вот Владимир Саноцкий, хулиган, который крушил вагон и также снимал свои выходки в "Сторис", получил штраф в размере 8500 грн." - написали в пресс-службе.

Видео: Подростки разнесли вагон Укрзализныци и сняли на мобильник

Как сообщалось ранее, на днях под Кропивницким поезд сошел с рельсов, врезался в будку и повалил столб.

Напомним, что недавно Укрзализныця попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов.