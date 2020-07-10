Дівчата розгромили вагон Укрзалізниці та зняли "забаву" на відео

Електричка Укрзалізниці (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В Укрзалізниці розповіли про юних вандалів і просять поліцію знайти хуліганок

Укрзалізниця поскаржилася на випадок вандалізму у вагоні приміського потягу, який стався під Дніпром. Дві дівчинки влаштували погром і знімали свої дії на відео.

Ролик з такими "забавами" юні хуліганки опублікували в мережі. Про це 10 липня розповіли на Facebook-сторінці УЗ.

Інцидент стався у вагоні електрички № 6044 сполученням П'ятихатки-Стикова - Дніпро-Головний.

На кадрах видно, як дівчина ламає вікно, витягнувши гумовий шнур. В цей час подружка на мобільник те, що відбувається, та підбадьорює хуліганку.

В Укрзалізниці звернулися до поліції з проханням відреагувати на ситуацію.

"І знову підлітки розбили вагон приміського поїзда... Свої "забавки" юні вандали знімали на відео і викладали "сторіс" в соціальный мережі Instagram", - йдеться в повідомленні.

Також в УЗ нагадали, що за подібні випадки вандалізму загрожує серйозне покарання зі значним штрафом 8,5 тисяч гривень.

"На завершення ще раз хочемо заявити, що Укрзалізниця вважає такі дії неприпустимими! Подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розбив приміський поїзд Львів - Сокаль. Так от Володимир Саноцький, хуліган, який трощив вагон і також знімав свої витівки в "сторіс", отримав штраф у розмірі 8500 грн." - написали в прес-службі.

Відео: Підлітки рознесли вагон Укрзалізниці та зняли на мобільник

Як повідомлялося раніше, днями під Кропивницьким потяг зійшов з рейок, врізався в будку і повалив стовп.

Нагадаємо, що нещодавно Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через дірявий дах у вагоні одного з потягів.