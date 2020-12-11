ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дівчинка з відео на Андріївському узвозі розповіла про свій "дрифт": падала 40 разів

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 21:29
Дівчинка з відео на Андріївському узвозі розповіла про свій "дрифт": падала 40 разів
Дівчинка з відео "дріфту" на Андріївському узвозі розповіла про інцидент (колаж РБК - Україна)
Автор: Володимир Костирін

Відео з дівчинкою на Андріївському узвозі у Києві та її безуспішні, але наполегливі багаторазові спроби пройти ожеледицею, підкорило українські та світові ЗМІ.

Втім, Марія аж ніяк не вважає себе зіркою інтернету, передає "Сьогодні".

Дівчинка зізналася журналістам, що вчора на Андріївському узвозі їй довелося падати 40 разів.

На щастя, все обійшлося без травм та забоїв, і дівчинка, яка займається гімнастикою і добре знає як потрібно правильно падати, не постраждала. Правда, трохи боліло коліно.

"(Падала) 40 разів! Він був дуже сильний і я не могла йти. Я не знала, що це ожеледиця. За мною брат прийшов, і ми пішли разом", - розповіла Марія Моісеєнко.

Дівчинка з відео на Андріївському узвозі розповіла про свій &quot;дрифт&quot;: падала 40 разів

Дівчинка розповіла, як в ожеледицю намагалася пройти Андріївським узвозом (фото: скріншот з відео)

Взагалі у школярки чимало братів і сестер - її сім'я взяла багато дітей з притулку.

Також маленька киянка зазначила, що не може спокійно дивитися гучний ролик.

Мама дівчинки зізналася, що вони дивилися відео зі сльозами.

Дівчинка з відео на Андріївському узвозі розповіла про свій &quot;дрифт&quot;: падала 40 разів

Дівчинка зі знаменитого відео на Андріївському узвозі не вважає себе зіркою інтернету (фото: скріншот з відео)

"Мені не було смішно, слава Богу, що все закінчилося добре. У Марійки дуже спортивний характер, я думаю, про неї будуть тільки смішні та добрі відео", - сказала жінка.

Відео: Дівчинка на Андріївському узвозі намагалася пройти по ожеледиці

Раніше повідомлялося, що киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київшкольникигололедицакурьезыдевочка

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся