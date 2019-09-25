Девочка-героиня из Закарпатья, получившая премию от Зеленского, живет в детском доме (видео)

София Рознийчук, 11-летняя девочка из Закарпатья, которая недавно получила премию от президента Владимира Зеленского за спасение своих братиков и сестрички из пожара, уже несколько месяцев живет в детском доме в селе Батиево.

В ноябре 2018 года София Рознийчук, которой на тот момент было всего 10 лет, спасла из горящего дома своих четырех братиков и сестричку – 6 лет, 5 лет, 1 год и 7 месяцев и девочку двух лет. Ребенок почувствовала запах дыма и поняла, что младших малышей нужно спасать. Она по одному вынесла их из дома через окно. Ее сначала наградили чиновники Закарпатской области и подарили мобильный телефон, а потом ее выдвинули на Всеукраинскую акцию герой-спасатель года.

София Рознийчук из рук президента Зеленского получила почетную грамоту, букет цветов и настоящую форму, которую носят спасатели.

Дом, в котором выросла Софийка, сгорел полностью и восстановлению не подлежит. На первое время многодетную семью приютили знакомые из Рахова. Но позже почти вся семья оказалась на улице и Софию родной отец и приемная мать заставляли просить милостыню.

Ее и еще двух братиков сотрудники ювенальной полиции забрали прямо с улицы и определили в детский дом. Против отца Софийки начали процесс лишения родительских прав. Мама братиков и сестрички ей не родная, и поэтому забирать Софию из детского дома она отказалась.

Как рассказали работники детского дома, девочка не унывает и верит, что у нее все будет хорошо. В будущем она собирается стать спасателем. А пока – она очень сильно расстраивается, когда не может дозвониться своим родственникам.

Юная девочка-героиня из Закарпатья, которая спасла своих братьев и сестричку, живет в детском доме ( Видео: YouTube/Телекомпания М-студио)