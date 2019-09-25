Дівчинка-героїня із Закарпаття, яка отримала премію від Зеленського, живе в дитячому будинку (відео)

Софія Рознийчук, 11-річна дівчинка із Закарпаття, яка нещодавно отримала премію від президента Володимира Зеленського за порятунок своїх братиків і сестрички з пожежі, вже кілька місяців живе в дитячому будинку в селі Батієво.

У листопаді 2018 року Софія Рознийчук, якій на той момент було всього 10 років, врятувала з охопленого полум'ям будинку своїх чотирьох братиків і сестричку – 6 років, 5 років, 1 рік і 7 місяців і дівчинку двох років. Дитина відчула запах диму і зрозуміла, що молодших малюків потрібно рятувати. Вона по одному винесла їх з будинку через вікно. Її спочатку нагородили чиновники Закарпатської області та подарували мобільний телефон, а потім її висунули на Всеукраїнську акцію герой-рятувальник року.

Софія Рознийчук з рук президента Зеленського отримала почесну грамоту, букет квітів і справжню форму, яку носять рятувальники.

Будинок, в якому виросла Софійка, згорів повністю і відновленню не підлягає. На перший час багатодітну сім'ю поселили знайомі з Рахова. Але пізніше майже вся родина опинилася на вулиці і Софію рідний батько і прийомна матір змушували просити милостиню.

Її і ще двох братиків працівники ювенальної поліції забрали прямо з вулиці і визначили в дитячий будинок. Проти батька Софійки почали процес позбавлення батьківських прав. Мама братиків і сестрички їй не рідна, і тому забирати Софію з дитячого будинку вона відмовилася.

Як розповіли працівники дитячого будинку, дівчинка не сумує і вірить, що у неї все буде добре. В майбутньому вона збирається стати рятувальником. А поки – вона дуже сильно засмучується, коли не може додзвонитися своїм родичам.

Юна дівчинка-героїня із Закарпаття, яка врятувала своїх братів і сестричку, живе в дитячому будинку ( Відео: YouTube/Телекомпанія " М-студіо)