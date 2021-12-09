"Девка парится над картошкой, подотрет платком три раза, затем отжимает и дает пить парню": как украинки привораживали парней в древности

Для привлечения использовались различные атрибуты: питье, еда, растения, животные, земля, зола, дым, часто - волосы, а также другие выделения тела - кровь и даже пот.

Орфография и пунктуация сохранены

Как привлечь парня потом

Как девушка хочет, чтобы ее любил парень, то кладет конфету или сахар себе под плечо и подойдет, чтобы дать тому парню, чтобы съел, - будет любить.

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Купит девка яблоко и из-под правого плеча возьмет у себя пота платочком и вмажет то яблочко; выкачает - и даст парню съесть, и тогда он ее полюбит.

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Девка парится над картошкой, подотрет платком три раза, затем отжимает и дает пить парню.

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Как употеет девка, то платком оботрется и тем платком утрет ночью парня.

С помощью крови

Надо купить яблоко, разрезать и пустить крови из мизинного пальца и дать съесть парню - влюбится.

Которая хочет, чтобы парень любил, то возьмет и пустит кружку рубашной (менструальной. - Ред.) крови и дает ему выпить.

Привороты с использованием волос

Как спит девка с парубком и вырвет у него волосы, чтобы он не слышал, и вырвет у себя и сожжет на страстной свече (принесена из церкви в Чистый четверг. - Ред.), соберет пепел в пазуху, завяжет и носит, - страсть как будет любить.

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Девушка вынимает застежку из рубашки парня и простригает ему волосы накрест и берет из его следа землю, и все это зашивает в свой пояс. Ленту затянет себе, а свою отдает ему.

С помощью варки, сжигания и т. д.

Надо набрать пшена из девяти мельниц и воды из девяти колодцев, наварить кулеша и накормить парня: будет любить.

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Есть кольцо в глухом конце в воротах. Женщины ее варят и к себе притягивают. Тот будет ходить, что выпьет.

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Девка, как рассердится, то вырежет ластку из-под правого плеча у парня и бросит в печь, и ластовица и сгорит, а он тогда за девочкой бегает.

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Девка берет земли из гроба и пшена, что святят на Пасху, и осыпает дом, а как парень придет, то она приспит его и осыплет тем самым.

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В ступе выбирают последнее пшено, закапывают на улице или в избе, то парни будут туда ходить.

С помощью земли

Девка возьмет земли из-под правой ноги парня и осыплет его кругом, чтобы влекло его к ней, чтобы не обходил.

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Девушка, которая полюбит парня, берет земли из-под его следа с правой ноги и замазывает у себя в челюсти, и он тогда к ней пристанет.

Привороты с использованием растений и животных

Есть зелье лепчица (подмаренник. - Ред.), синенькие цветочки, девка носит его в пазухе, и тогда парни будут к ней липнуть

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Женщина кладет паука в горшок и приговаривает: "как этот паук заснет, - кого захочу, тот ко мне придет".

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Надо взять живую летучую мышь, нести в платочке, и горшок в другой руке, и провертеть дыру, положить в комашню и убегать, чтобы не слыхать его свистка, - как он засвистит, то оглохнешь, а как посмотреть, то ослепнешь. Как букашня объест - там лежат косточки с его, там найдешь вилку и грабельки. Как прикоснутся к парню грабельками, то будет любить, а как вилками - тогда любить перестанет.