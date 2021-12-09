"Дівка париться над картоплею, пітвитре хусткою тричі, потім оджима і дає пить парубкові": як українки приворожували хлопців в давнину

Для приваблення використовувалися різні атрибути: пиття, їжа, рослини, тварини, земля, зола, дим, часто - волосся, а також інші виділення тіла - кров і навіть піт.

Орфографія та пунктуація збережені

Як привабити хлопця потом

Як дівчина хоче, щоб її любив хлопець, то кладе конфету або сахар собі під плече і підійде, щоб дать тому парубку, щоб з’їв, - любитиме.

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Купить дівка яблуко і з-під правого плеча візьме у себе поту платочком і вмаже те яблучко; вкачає - і дасть парубку з’їсти, і тоді він її полюбить.

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Дівка париться над картоплею, пітвитре хусткою тричі, потім оджима і дає пить парубкові.

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Як употіє дівка, то хусткою обітреться і тим платком утре ноччю парубка.

За допомогою крові

Треба купить яблуко, розрізать і пустить крові з мезінного пальця і дати з ’їсти парубку - улюбиться.

Котра хоче, щоб парень любив, то возьме і пустить кухоль рубашної (менструальної. - Ред.) крові і дає йому випить.

Чари з використанням волосся

Як спить дівка із парубком і вирве у його волосся, щоб він не чув, і вирве у себе і спалить на страсній свічці (принесена з церкви у Чистий четвер. - Ред.), збере попілець у пазуху, зав'яже і носить, - страсть як буде любить.

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Дівка вийма застібку з сорочки парня і прострига йому волосся навхрест і бере з його сліда землі, і все те зашива в свій пояс. Лєнту затягне собі, а свою оддає йому.

За допомогою варіння, спалювання тощо

Треба набрать пшона з дев'яти млинів і води з дев'яти колодязів, наварить кулешу і нагодувать парубка: буде любить.

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Є каблучка в глухім кінці в воротях. Жінки її варять і до себе причаровують. Той буде ходить, що вип’є.

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Дівка, як розсердиться, то виріже ластку з-під правого плеча у парня і в піч укине, і ластка та згорить, а він тоді за дівкою б’ється.

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Дівка бере землі з гроба і пшона, що святять на Великдень, і обсипа хату, а як парубок прийде, то вона приспить його і обсипле тим самим.

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В ступі вибирають останнє пшоно, закопують на улиці або в хаті, то парні будуть туда ходить.

За допомогою землі

Дівка візьме землі з-під правої ноги парубка і обсипле його кругом, щоб тягло його до неї, щоб не обходив.

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Дівка, котра полюбить парня, бере землі з-під його сліду з правої ноги і замазує у себе в челюсті, і він тоді до неї пристане.

Привороти з використанням рослин і тварин

Є зілля лепчиця, синенькі цвіточки, дівка носить його в пазусі, і тоді хлопці будуть до неї липнути

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Жінка кладе паука у горщик і приказує: "Як оцей паук заснує, - кого схочу, той до мене приснує".

***

Треба узять живого кажана, нести у платочку, і горшок у другій руці, і провертіть дірку, положить у комашню і тікать, щоб не чуть його свистка, - як він засвистить, то оглохнеш, а як оглянуться, то осліпнеш. Як комашня об’їсть - там лежать кісточки з його, там найдеш вилка і грабельки. Як доторкнуться до парубка грабельками, то буде любить, а як вилками - тоді любить перестане.