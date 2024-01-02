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Девід Бекхем показав, як пройшов його Новий рік (фото)

Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлія Любченко

Девід та Вікторія Бекхем зустріли Новий 2024 рік у родинному колі та в рідному домі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram футболіста.

Як родина Бекхемів зустріла Новий рік 

Новий 2024 рік зіркова родина святкувала вдома, а саме в Лондоні. Фотографії зі свята Нового року Девід Бекхем засвітив у своєму акаунті в Instagram. 

На святкових фото 49-річна модельєрка Вікторія постала у смарагдово-зеленій трикотажній сукні за 1450 фунтів стерлінгів із колекції власного бренду. 

А ось сам Девід обрав темно-синій класичний костюм та стильну краватку, яку вдало поєднував з білою сорочкою та парою коричневих туфель.

Компанію своїм зірковим батькам склали сини Ромео, Круз та донька Гарпер. Також з ними у святкову ніч  була й дівчина Ромео Мія Ріган. Як відомо, дівчина досить відома та популярна модель.

Девід Бекхем показав, як відсвяткував Новий рік (фото: instagram.com/davidbeckham)

На сімейних фотографіях можна помітити, як душевно і весело зіркова родина проводить час.

Кожен з них щиро посміхається і радіє тому, що знаходиться в цю новорічну ніч саме з родиною за одним столом.

А ось старший син Девіда та Вікторії, Бруклін, який майже завжди поряд з батьками, братами і сестрою, вирішив святкувати цей Новий рік лише зі своєю дружиною Ніколою Пельц. І для святкування цього магічного свята, молодята обрали Флориду. 

Для вже повнолітнього сина Бекхемів Круза, це застілля виявилось особливим, адже він вперше в родинному колі зміг офіційно випити алкогольні напої. Хлопець не стримував своїх емоцій, під час тостів. 

Отже, свято у родині Вікторії та Девіда минуло добре і спокійно, а також весело, бо новорічний настрій був у кожного з них. І цей факт, знову ж таки, підтверджують родинні святкові фотографії.

Девід Бекхем показав, як відсвяткував Новий рік (фото: instagram.com/davidbeckham)

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Новий рік