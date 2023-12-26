UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку (фото)

Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлія Любченко

Девід Бекхем разом з родиною майже в усьому складі проводить різдвяні свята у Маямі і ділиться розслабленими фотографіями.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Девід Бекхем показав, як відпочиває у родинному колі

Новорічні свята - це завжди гарний привід провести час з родиною, оскільки у кожної сім’ї є свої традиції, яких вони притримуються з року в рік. 

Родина Бекхемів любить проводити час разом, це можна помітити, якщо спостерігати за їхніми соціальними мережами, адже кожен член родини Бекхемів є соціально активним і ділиться своїм життям з широкою аудиторією прихильників. 

Зараз зіркова родина футболіста і модельєрки разом із дітьми відпочивають у Маямі і вже встигли показати, як пройшло їхнє родинне Різдво у теплих краях. Днями Вікторія виклала кілька серій фото зі святкування. Було зрозуміло, що свої вечірки вони ретельно планували, адже на свято навіть Санта завітав. 

Різдво минуло, а ось відпочинок Девіда, Вікторії та їхніх дітей продовжується. Доказом цього є новий пост футболіста в Instagram. Багатодітний батько показав, як він разом з дружиною, старшим сином пари Брукліном і його дружиною Ніколою Пельтц, а також з молодшими дітьми Круз і Харпер проводять час на пляжі і випивають коктейлі. 

На цих фото всі члени зіркової родини виглядають настільки щасливими, що складається повне враження того, що вони взагалі не знають, що таке негаразди та сварки. 

Проте скандали після виходу їхнього автобіографічного фільму кажуть про зворотне. Але це не має жодного значення в ті миті, коли сім’я має змогу зібратися разом на розкішному відпочинку та провести цей час так,  як їм того хочеться і головне, що всі вони отримують від цього частинку щастя.

Девід Бекхем відпочиває з родиною (фото: instagram.com/davidbeckham)

Читайте РБК-Україна в Google News
Відпочинок за кордономзвезды шоу-бизнеса