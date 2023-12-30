Дэвид Бекхэм поделился редким фото с мамой: "Обожаю ее"
48-летний английский футболист Дэвид Бекхэм поделился трогательными семейными снимками с матерью Сандрой во время мытья посуды.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена.
Как выглядит 74-летняя мама экс-футболиста
В своем блоге Дэвид поведал поклонникам, что на днях гостил у мамы.
После ланча звезда, как и полагается образцовому сыну, помог с грязной посудой.
Дэвид Бекхэм с мамой на кухне (фото: instagram.com/davidbeckham)
"Обед с мамой и потом веселое мытье посуды. Люблю тебя, мам, и Джоанну (сестра Дэвида Бекхэма. - Прим. ред.), которая не мыла посуду, но с удовольствием ела чипсы", - написал спортсмен под забавными кадрами с Сандрой.
Реакция пользователей
Поклонники от этих фотографий в полном восторге.
Дэвид Бекхэм с мамой на кухне (фото: instagram.com/davidbeckham)
- А можно снять документальный фильм о том, как вы готовите с мамой?
- Нет ничего лучше, чем вернуться домой к маминой кухне
- Лучшие разговоры часто происходят над раковиной, полной посуды
- Она удивительна
Напомним, у Дэвида и Виктории крепкая дружная семья. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Спортсмен пытается проводить с ними как можно больше времени.
Недавно Дэвид Бекхэм показал, как проводит время с семьей на отдыхе.
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