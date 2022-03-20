UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дэвид Бэкхем передал права на свою страницу Instagram врачу из Харькова: чтобы все увидели Украину

Фото: Дэвид Бэкхем (instagram com davidbeckham)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитый английский футболист Дэвид Бэкхем отдал свою страницу в Instagram украинскому врачу из Харькова – Ирине Кондратьевой.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram и призвал последовать этому примеру.

Страница Дэвида Бэкхема в Instagram насчитывает более 71 миллиона подписчиков. Его страничка считается одной из самых читаемых в мире.

"Сегодня я передаю свои социальные каналы Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать. Перейдите к моим историям, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же медицинские работники, как она, делают для спасения жизней в Украине", - сказал Бэкхем.

Он призвал поддержать украинских врачей с помощью UNICEF и разместил ссылку, по которой можно сделать пожертвования.

Ирина Кондратьева – заведующая перинатальным центром и детский анестезиолог в Харькове. На страничке Бэкхема она разместила фотографии из медучреждения, где лечатся новорожденные детки.

Также она показала фотографии подвала, куда все маленькие пациенты вынуждены были перемещаться во время обстрелов российскими оккупантами. Она рассказала о беременных женщинах и матерях, которые прятались от авиаударов.

"Это были страшные три часа, которые мы провели вместе. К сожалению, младенцев, которые находятся в реанимации, мы не можем забрать в подвал, потому что они зависят от работы специального медоборудования. Первые дни были самыми трудными. Надо было научиться работать во время бомбардировок и авиаударов", - рассказала Ирина Кондратьева.

Стоит отметить, что Дэвид Бэкхем и его супруга Виктория собрали для детей Украины 1,3 миллиона долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что певица Шер заявила, что хочет принимать у себя дома украинские семьи.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дэвид Бекхэмзвезды шоу-бизнесаблаготоврительность