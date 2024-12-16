Дев'ять простих прийомів для новорічних свят, які допоможуть не набрати вагу

9 порад, як не набрати вагу під час свят

Не пропускайте сніданок

Немає кращого способу розпочати день, ніж зі збалансованого сніданку. Вам потрібна суміш білка, клітковини та здорових жирів. Наприклад, грецький йогурт, ягоди та шматочок горіхів, щоб пришвидшити ваш метаболізм, регулювати рівень цукру в крові та дати вам енергію, щоб прожити весь день, не вживаючи нездорових речей. Яйця - найкращий вибір для багатих білками страв без цукру. Отже, не забувайте дотримуватися триразового харчування.

Попийте перед тим, як їсти

Ми часто плутаємо спрагу з голодом і перекушуємо, коли все, що нам потрібно, це склянка води. Завжди тримайте під рукою пляшку води та зробіть ковток, перш ніж потягнутися до перекусу. Можливо, ви все ще відчуваєте неприємність, але зволоження ніколи нікому не зашкодило.

Дотримуйтесь питного режиму

Уникайте алкоголю або солодких газованих напоїв, оскільки вони не втамовують вашу спрагу та містять рідкі калорії. Ви все одно отримуватимете калорії, навіть якщо не ласуєте улюбленими святковими смаколиками. Якщо вам подобається трохи смаку чи шипучості, виберіть натомість газовану воду чи трав’яний чай.

Не зловживайте вуглеводами

Ось гарна новина для любителів різдвяної вечері. З індичкою не треба прощатися. Нежирні білки насичують вас, зберігають м’язову масу та вимагають більше енергії для перетравлення. Замініть рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб, тістечка та печиво, на цільнозернові, такі як чорний хліб, овес і кукурудза.

Не забувайте про овочі

Брюссельська капуста може бути не для всіх під час різдвяного обіду, але пам’ятайте, що першими на вашій тарілці повинні бути овочі. Клітковина в них уповільнює засвоєння цукру, що призводить до більш стабільного рівня цукру в крові та зниження інсуліну, що може призвести до збільшення ваги у вашій системі.

Рухайтесь

Однак це не означає, що вам потрібно боротися з холодом, щоб пробігтися або піти в спортзал. Ви можете влаштувати сімейну прогулянку, покататися на ковзанах або організувати гру в м'яч, поки ваші близькі в гостях.

Надайте пріоритет сну

Нестача сну може порушити гормони голоду, і ви будете надто втомлені, щоб приготувати щось здорове. Якщо ви хочете підтримувати гормональний баланс і контролювати свою тягу, намагайтеся спати від семи до дев’яти годин щоночі.

Не голодуйте

Замініть жирні вершки грецьким йогуртом і рафінований цукор медом. Ваші страви будуть такими ж смачними, і ви також почуватиметеся добре, знаючи, що дотримуєтеся своїх цілей щодо здоров’я.

Смакуйте їжу

Не поспішайте, щоб оцінити смак, текстуру та відчуття, які може викликати смачна страва. Цей метод допомагає підтримувати збалансоване споживання калорій.