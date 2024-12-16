Девять простых приемов для новогодних праздников, которые помогут не набрать вес

9 советов, как не набрать вес во время праздников

Не пропускайте завтрак

Нет лучшего способа начать день, чем со сбалансированного завтрака. Вам нужна смесь белка, клетчатки и здоровых жиров. Например, греческий йогурт, ягоды и кусочек орехов, чтобы ускорить ваш метаболизм, регулировать уровень сахара в крови и дать вам энергию, чтобы прожить весь день, не употребляя нездоровых вещей. Яйца - лучший выбор для богатых белками блюд без сахара. Итак, не забывайте придерживаться трехразового питания.

Попейте перед тем, как есть

Мы часто путаем жажду с голодом и перекусываем, когда все, что нам нужно, это стакан воды. Всегда держите под рукой бутылку воды и сделайте глоток, прежде чем потянуться к перекусу. Возможно, вы все еще чувствуете неприятность, но увлажнение никогда никому не навредило.

Соблюдайте питьевой режим

Избегайте алкоголя или сладких газированных напитков, поскольку они не утоляют вашу жажду и содержат жидкие калории. Вы все равно будете получать калории, даже если не лакомитесь любимыми праздничными вкусностями. Если вам нравится немного вкуса или шипучести, выберите вместо этого газированную воду или травяной чай.

Не злоупотребляйте углеводами

Вот хорошая новость для любителей рождественского ужина. С индейкой не надо прощаться. Нежирные белки насыщают вас, сохраняют мышечную массу и требуют больше энергии для переваривания. Замените рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, пирожные и печенье, на цельнозерновые, такие как черный хлеб, овес и кукуруза.

Не забывайте об овощах

Брюссельская капуста может быть не для всех во время рождественского обеда, но помните, что первыми на вашей тарелке должны быть овощи. Клетчатка в них замедляет усвоение сахара, что приводит к более стабильному уровню сахара в крови и снижению инсулина, что может привести к увеличению веса в вашей системе.

Двигайтесь

Однако это не означает, что вам нужно бороться с холодом, чтобы пробежаться или пойти в спортзал. Вы можете устроить семейную прогулку, покататься на коньках или организовать игру в мяч, пока ваши близкие в гостях.

Отдайте приоритет сну

Недостаток сна может нарушить гормоны голода, и вы будете слишком уставшие, чтобы приготовить что-то здоровое. Если вы хотите поддерживать гормональный баланс и контролировать свою тягу, старайтесь спать от семи до девяти часов каждую ночь.

Не голодайте

Замените жирные сливки греческим йогуртом и рафинированный сахар медом. Ваши блюда будут такими же вкусными, и вы также будете чувствовать себя хорошо, зная, что придерживаетесь своих целей в отношении здоровья.

Смакуйте еду на вкус

Не спешите, чтобы оценить вкус, текстуру и ощущения, которые может вызвать вкусное блюдо. Этот метод помогает поддерживать сбалансированное потребление калорий.