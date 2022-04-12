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Детям не понадобится: в школах Житомира больше не будут изучать русский язык

Новина українською →
Житомир, Вторник 12 апреля 2022 08:40
Детям не понадобится: в школах Житомира больше не будут изучать русский язык Дети в Житомире не будут изучать русский язык (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

В школах Житомира уже в этом году не будут набирать детей в классы по изучению русского языка, ведь он станет ненужным на 20-30 лет.

Об этом сказал городской голова Сергей Сухомлин в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, в этой войне нужно быть дальновиднее, чем когда-либо.

"Я хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык где-то лет двадцать-тридцать нашим детям не понадобится", - подчеркнул мэр Житомира.

При этом он добавил, что пока это лишь его личное мнение, но он будет серьезно обсуждать этот вопрос с департаментом образования.

Заметим, что примеру житомирских школ в ближайшее время могут последовать и учебные заведения других украинских городов.

Добавим, что перед этим Сухомлин высказался и о памятнике русскому поэту Александру Пушкину в городе.

"Вопросами достопримечательностей города и их судьбой должны заниматься все: кто здесь живет, работает, учится. Поднимают вопрос целесообразности памятника Пушкину. Многие города пошли путем демонтажа. Но. Мы будем решать этот вопрос только через референдум!" - сказал он.

"А что тогда с Королевым, который хоть и под принуждением, но работал на Москву. А что с периодической системой химических элементов, автором которой является русский химик Менделеев. Сейчас война - дел хватает! Занимаемся экономикой, безопасностью, дорогами, функционированием больниц, гумпомощью. Вопрос Пушкина точно подождет", - добавил Сухомлин.

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