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Дітям вона не знадобиться: у школах Житомира більше не вивчатимуть російську мову

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Житомир, Вівторок 12 квітня 2022 08:40
Дітям вона не знадобиться: у школах Житомира більше не вивчатимуть російську мову Діти в Житомирі не вивчатимуть російську мову (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

В школах Житомира вже цього року не будуть набирати дітей до класів з вивчення російської мови, адже вона стане непотрібною на 20-30 років.

Про це сказав міський голова Сергій Сухомлин у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у цій війні потрібно бути далекогляднішим, ніж будь-коли.

"Я хочу, аби з 1 вересня ми вже не набирали в наших школах класи по вивченню російської мови. Ми бачимо, що ця мова десь на років двадцять-тридцять нашим дітям не знадобиться", - підкреслив мер Житомира.

При цьому він додав, що поки це лише його персональна думка, але він буде серйозно обговорювати це питання з департаментом освіти.

Зауважимо, що прикладу житомирських шкіл найближчим часом можуть послідувати й навчальні заклади інших українських міст.

Додамо, що перед цим Сухомлин висловився й про пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у місті.

"Питаннями пам’яток міста та їхньою долею повинні займатися всі: хто тут живе, працює, навчається. Підіймають питання доцільності пам’ятника Пушкіну. Багато міст пішли шляхом демонтажу. Але. Ми будемо вирішувати це питання тільки через міський референдум!" - сказав він.

"А що тоді з Корольовим, який хоч і під примусом, але працював на Москву. А що з періодичною системою хімічних елементів, автором якої є російський хімік Менделєєв. Зараз війна - справ вистачає! Займаємося економікою, безпекою, дорогами, функціонуванням лікарень, гумдопомогою. Питання Пушкіна точно почекає", - додав Сухомлин.

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