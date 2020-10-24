Ребенок по жизни сопливый: Комаровский рассказал, нормально ли детям болеть 10 раз в год

Доктор Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Евгений Комаровский считает, что частые заражения инфекциями – нормальны для детей

Украинский доктор Евгений Комаровский развенчал мифы вокруг детских болезней, а также заявил, что частое заражение инфекционными болезнями – это нормальное явление. По мнению медика, не стоит паниковать даже если ребенок болеет 10 раз в году разными инфекциями. Об этом он написал в своем Instagram.

Врач заявляет, что, скорее всего у ребенка нет никаких проблем с иммунитетом, он просто тренируется при частой болезненности. При этом тревожным звонком является частая необходимость применения антибиотиков при лечении.

"Ребенок сопливый по жизни. У нас даже есть термин – сопливое детство. Это нормально для детей – шмыгать носами, ненормально – есть антибиотики пять раз в год. И болеть вирусными инфекциями хоть десять раз в год – абсолютно нормально. Это тренировка иммунитета", – пишет медик.

Доктор Комаровский о детской болезненности (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что ранее доктор Евгений Комаровский назвал новый способ диагностики COVID-19. Также он рассказал о наиболее характерном симптоме при коронавирусе.

Недавно Комаровский назвал 10 золотых правил, чтобы ребенок никогда не болел. Медик высказался о стерильности и принудительном кормлении.

Также мы рассказывали о том, что медики назвали главные признаки того, что человек уже переболел коронавирусом.