В детском саду Светловодска замерзают дети: кровати греют бутылками

Город с населением в 40 тысяч жителей уже не в первый раз замерзает с наступлением холодов.

Почему в городе нет тепла

У школьников сокращают занятия, а некоторые из них вообще учатся на "дистанционке". В детсадах кровати малыши греют бутылками с водой. Несмотря на то, что котельные работают, тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.

Местные жители возмущены холодом и просто перекрыли движение на центральной улице города.

К протестующим приехал городской голова и просил их уйти с улицы. Он обещал, что проблема будет решена.

"Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже во внутрисетях и тогда уже спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится", - сообщил мэр города Андрей Малицкий.

В Светловодске нужно уже давно строить модульные котельные и прокладывать новые трубопроводы вместо сгнивших, отмечают областные власти.

"Нужно сделать обновление сетей, но это уже нужно делать в соответствии с новыми котельными", - рассказала директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства кировоградской ОГА Ольга Довжук.