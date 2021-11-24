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У дитячому садку Світловодська замерзають діти: ліжка гріють пляшками

Автор: Людмила Жукова

У Світловодську люди зібралися на протест проти відсутності тепла в житлових будинках і установах для дітей. Так, через відсутність опалення діти не ходять в школи, а малюки в дитсадках замерзають.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Місто з населенням в 40 тисяч жителів вже не в перший раз замерзає з настанням холодів.

Чому в місті немає тепла

У школярів скорочують заняття, а деякі з них взагалі вчаться на "дистанційці". У дитсадках ліжка малюки гріють пляшками з водою. Незважаючи на те, що котельні працюють, тепло до будинків не доходить через численні пориви в мережах.

Місцеві жителі обурені холодом і просто перекрили рух на центральній вулиці міста.

До протестувальників приїхав міський голова і просив їх піти з вулиці. Він обіцяв, що проблема буде вирішена.

"Щоб у нас не відбувалося цих гідроударів, після яких по черзі лопає вже у мережах і тоді вже спускається система, просідає котельня. Зараз ця робота проводиться", - повідомив мер міста Андрій Малицький.

У Світловодську потрібно вже давно будувати модульні котельні і прокладати нові трубопроводи замість згнилих, наголошує обласна влада.

"Потрібно зробити оновлення мереж, але це вже потрібно робити відповідно до нових котелень", - розповіла директор Департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської ОДА Ольга Довжук.

Як ми раніше писали, у дитсадку Рівного відсторонена непривита вихователька побилася з колегам.

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